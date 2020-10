Novedades VOD 43/20: ‘Borat, película film secuela’, una película de 2020

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y una comedia vuelve a ocupar la el puesto de honor de la sección. Pero no una comedia cualquiera, como lo fueron las dos últimas. Y es que Borat, película film secuela es lo que ves en la imagen y mucho más, que no mejor.

Amazon Prime Video

A golpe de chequera, Amazon Prime Video se está haciendo con lanzamientos llamativos como el Borat, película film secuela que nos ocupa, ofreciendo un catálogo prolijo como pocos, que esta semana engorda con casi un centenas de títulos y lo que es más importante, dejando poco a poco en rídículo a la mismísima Netflix, que por el momento sigue siendo la número uno en lo que a contenidos propios se refiere, pero poco más. Porque la calidad… Y no, no hablamos de calidad.

No hablamos de calidad, porque Borat, película film secuela la tiene en su justa medida; es decir: te puede gustar el grotesco personaje ideado por Sacha Baron Cohen o no, pero lo que no puedes negar es que tiene un sello propio. Y en cuanto a Amazon Prime Video, lo que no puedes negar, por más morralla que produzca, que también, es que está teniendo cierto valor a la hora de apostar por contenidos más arriesgados de lo habitual, en contraposición a la cada vez más repelente mojigatería de Netflix. Por eso y porque la imagen de cabecera es un tesoro, Borat, película film secuela es nuestro destacado de hoy. Por lo demás, ya te puedes imaginar lo que esperar de esta secuela, si viste la original.

El engaño . «Cuando su hija adolescente confiesa haber asesinado impulsivamente a su mejor amiga, los desesperados padres encubren el horrible crimen con una red de mentiras y engaños.»

. «Cuando su hija adolescente confiesa haber asesinado impulsivamente a su mejor amiga, los desesperados padres encubren el horrible crimen con una red de mentiras y engaños.» Time. «En esta íntima, pero épica historia de amor filmada en dos décadas, la indómita matriarca Fox Rich lucha por criar a sus seis hijos y mantener a su familia unida, a la vez que intenta lograr que su marido sea liberado de la prisión.»

Señoras del (H)AMPA (T1)

Netflix

Y aquí está Netflix, de la que no diré nada más, salvo para introducirte brevemente los dos lanzamientos destacados… y, bueno, menicón para El alienista y Gambito de dama.

Si de evadirse se trata, las series de acción de época suelen tener su punto y ha sido ver el tráiler de Bárbaros y acordarme de Espartaco, otra serie que también puedes ver en Netflix si es que no lo has hecho ya. Esta es alemana y pone a los bárbaros -a los alemanes de aquel entonces según los denominaban los propios romanos- como protagonistas de la historia. No esperes que llegue al nivel de Espartaco, ni siquiera a que tenga continuación conociendo a Netflix, pero…

Y para completar la oferta, Más allá de la Luna, una nueva película de animación llegada directamente desde China que con ver el tráiler ya sabes lo que te vas a encontrar: un refrito en aceite de décadas del cine infantil de Disney más mediocre. Dicho lo cual, seamos honestos: a tus hijos esto les da exactamente igual.

Más contenidos exclusivos:

El alienista (T2). «Nueva York, 1896. El comisario de policía Theodore Roosevelt recurre al psicólogo Laszlo Kreizler para atrapar a un demente que asesina a chicos de la calle.»

(T2). «Nueva York, 1896. El comisario de policía Theodore Roosevelt recurre al psicólogo Laszlo Kreizler para atrapar a un demente que asesina a chicos de la calle.» El cadáver . «Un hotel ofrece un peculiar espectáculo con cena incluida en plena hambruna postapocalíptica. Y una familia descubre que deberá pagar mucho más que el precio de entrada.»

. «Un hotel ofrece un peculiar espectáculo con cena incluida en plena hambruna postapocalíptica. Y una familia descubre que deberá pagar mucho más que el precio de entrada.» El rincón de los cuentos (T1). «Personas famosas leen libros infantiles de autores afroamericanos para fomentar debates entre los peques sobre la empatía, la igualdad, la autoestima y la xenofobia.»

(T1). «Personas famosas leen libros infantiles de autores afroamericanos para fomentar debates entre los peques sobre la empatía, la igualdad, la autoestima y la xenofobia.» Gambito de dama (T1). «En un orfanato de los años 50, una chica exhibe un talento extraordinario para el ajedrez. A medida que su fama sube como la espuma, intenta superar su adicción.»

(T1). «En un orfanato de los años 50, una chica exhibe un talento extraordinario para el ajedrez. A medida que su fama sube como la espuma, intenta superar su adicción.» Los últimos frikis del mundo (T3). «Su ciudad está infestada de zombis y monstruos. Un huérfano de 13 años y sus amigos harán todo lo posible para sobrevivir a semejante caos.»

(T3). «Su ciudad está infestada de zombis y monstruos. Un huérfano de 13 años y sus amigos harán todo lo posible para sobrevivir a semejante caos.» Más aventuras sobre ruedas: Las tres señoritas Frizzle . «Cuando un rayo divide el autobús mágico, la clase sale despedida por tres lugares del mundo, con distintas versiones de la Srta. Frizzle en cada una de ellas.»

. «Cuando un rayo divide el autobús mágico, la clase sale despedida por tres lugares del mundo, con distintas versiones de la Srta. Frizzle en cada una de ellas.» Move (T1). «En esta serie documental, bailarines y coreógrafos de gran talento y de distintas nacionalidades muestran cómo transforman el movimiento en arte.»

(T1). «En esta serie documental, bailarines y coreógrafos de gran talento y de distintas nacionalidades muestran cómo transforman el movimiento en arte.» No necesitan presentación con David Letterman (T3). «La leyenda televisiva David Letterman charla con las personalidades más fascinantes del mundo y realiza interesantísimas visitas en este programa de entrevistas.»

(T3). «La leyenda televisiva David Letterman charla con las personalidades más fascinantes del mundo y realiza interesantísimas visitas en este programa de entrevistas.» Rebeca . «Una joven recién casada se muda a la imponente mansión de su marido, donde debe lidiar con la omnipresente sombra de su difunta esposa y un ama de llaves siniestra.»

. «Una joven recién casada se muda a la imponente mansión de su marido, donde debe lidiar con la omnipresente sombra de su difunta esposa y un ama de llaves siniestra.» Tú, yo y ella (T5). «Jack y Emma están casados y para darle vidilla a sus relaciones sexuales contratan a una chica de compañía, pero todo da un giro inesperado cuando surge el amor.»

(T5). «Jack y Emma están casados y para darle vidilla a sus relaciones sexuales contratan a una chica de compañía, pero todo da un giro inesperado cuando surge el amor.» Un buen partido (T1). «Política, malestar social, amor y drama familiar convergen en la India posterior a la partición mientras una madre se empeña en buscarle a su hija el marido ideal.»

La valla (T1)

HBO

Continuamos con HBO, que tampoco es que ande muy allá, aunque mantiene varias series en emisión que valen la pena y prepara alguna más para animar a sus suscriptores, que esta semana se tendrán que conformar con poco y no demasiado interesante.

Más contenidos exclusivos:

30 Monedas: detrás de la serie . «¿Cómo se hizo todo? No te pierdas los trailers y vídeos inéditos sobre cómo la serie cobró vida, de la mano de Alex de la Iglesia y el reparto de 30 Monedas.»

. «¿Cómo se hizo todo? No te pierdas los trailers y vídeos inéditos sobre cómo la serie cobró vida, de la mano de Alex de la Iglesia y el reparto de 30 Monedas.» 537 votos . «Película sobre la trama política que provocó el disputado resultado sin precedentes de las elecciones presidenciales del 2000, incluyendo el caótico recuento de votos de Florida que dio la victoria a George W. Bush.»

. «Película sobre la trama política que provocó el disputado resultado sin precedentes de las elecciones presidenciales del 2000, incluyendo el caótico recuento de votos de Florida que dio la victoria a George W. Bush.» Beartown (T1). «Un exjugador de hockey vuelve a Beartown para entrenar al equipo juvenil y salvaguardar el futuro del pueblo.»

(T1). «Un exjugador de hockey vuelve a Beartown para entrenar al equipo juvenil y salvaguardar el futuro del pueblo.» Aprendiendo a amar . «Durante décadas, Jola hizo lo que se esperaba de ella. Como madre de seis hijos y esposa de un marido agresivo, fingió que todo iba bien. Pero un día encuentra la fuerza para dejar a su marido.»

. «Durante décadas, Jola hizo lo que se esperaba de ella. Como madre de seis hijos y esposa de un marido agresivo, fingió que todo iba bien. Pero un día encuentra la fuerza para dejar a su marido.» Two Roads. «Este documental sigue las vidas de los extraordinarios músicos checos de la banda The Tap Tap, fundada hace 21 años por Simon Ornest para dar a la gente con discapacidad una oportunidad.»

El tercer día (T1)

Patria (T1)

Primal (T1)

Territorio Lovecraft (T1)

The Spanish Princess (T2)

Warrior (T2)

We Are Who We Are (T1)

Disney+

Continuamos ahora con Disney+, que salvo que tengas niños en casa también se hace difícil seguir pagando la suscripción, porque quitando los documentales de National Geographic… Dumbo (la versión ‘live action’) es lo más señalado que trae.

Becoming: Ha nacido una estrella (T1)

Elegidos para la gloria (T1)

One Day at Disney (T1)

Apple TV+

Y terminamos como de costumbre con Apple TV+, de la que si ya tienes suscripción deberías haberlo visto todo o casi todo, y que mantiene como hasta ahora un par de series en emisión y estrena un documental.

Bruce Springsteen: Letter to You. «El artista de Nueva Jersey reflexiona sobre el amor y la pérdida durante las sesiones de Letter To You. Un documental íntimo que captura a Bruce y la E Street Band grabando juntos y en directo en el estudio, por primera vez desde Born In the U.S.A.»

