Con un mercado todavía por despegar, está claro que todas las empresas están viendo las enormes posibilidades que ofrece el juego a través de la nube. Y es que a los servicios de Google, Microsoft, Amazon o NVIDIA, se suma ahora Facebook Gaming, con una nueva iniciativa de juegos en la nube que está lanzando en versión beta. Una prueba que comenzará con la gran limitación de un catálogo de tan sólo cinco juegos y la disponibilidad exclusiva para los Estados Unidos, pero que apunta a una rápida expansión.

Esta primera serie de juegos incluye títulos de renombre como Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure de Moonton, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire : Arthur’s Tale y WWE SuperCard. Al igual que los servicios de juegos tradicionales basados ​​en la nube, estos juegos estarán disponibles para jugar desde el primer momento, sin la necesidad de descargarlos o instalarlos.

Pero si bien la empresa parece una versión de un servicio de juegos basado en la nube, Facebook insiste en que no es un derivado de su actual plataforma de streaming: «No estamos creando un servicio de juegos en la nube independiente. Todos los juegos transmitidos en la nube se pueden jugar de la misma manera que los juegos ahora en Facebook, ya sea en nuestra pestaña Juegos o en News Feed. No se necesitan controladores o hardware especial: sus manos son los controladores, ya que estamos lanzando con juegos móviles nativos«.

Así pues, de forma paralela a este anuncio, Facebook Gaming también ha recibido una serie de nuevas funciones y mejoras para su versión web y su aplicación de Android.

Por primera vez, también podrás personalizar tus propios avatares y nombre de jugador que aparecerán cuando juegues a estos juegos. Esto significa que en lugar de que aparezcan tu foto de perfil y tu nombre completo, aparecerá el avatar personalizado y el nombre del jugador.

También se está implementando el juego cruzado en juegos que usan Facebook Gaming y aquellos que cuenten con una versión descargada del mismo juego. Básicamente, esto le permite sincronizar su progreso y compras en la versión de Facebook de estos juegos y cualquier aplicación dedicada que pueda tener ese juego.

Finalmente, tenemos una serie de mejoras de descubrimiento dirigidas a la aplicación y la página web de Facebook Gaming, con nuevas funciones incluyen bibliotecas de favoritos, nuevos títulos de descubrimiento, o un sistema de notificaciones actualizado.