Netflix prepara múltiples programas de Assassin’s Creed

El gigante de la transmisión ha firmado un acuerdo con Ubisoft para múltiples programas que explotarán la saga Assassin’s Creed, con un poco de suerte, de mejor manera que la última película protagonizada por Fassbender. Y es que quizás influenciada por el amplio éxito de Castlevania, este acuerdo incluye planes para proyectos de acción en vivo, animación y anime.

Por desgracia, por el momento apenas contamos con unos pocos detalles, con un pequeño teaser publicado en las redes sociales en el que sólo se muestra el logotipo del juego, y la confirmación de Jason Altman y Danielle Kreinik de Ubisoft Film & Television como productores ejecutivos de la serie de acción en vivo.

