Fuentes surcoreanas aseguran que Samsung está considerando no incluir unos auriculares con el Galaxy S21, su próximo smartphone estrella, cuyo debut está previsto, según las últimas informaciones, para el 14 de enero.

Desde que se produjo la presentación del iPhone 12, Apple eliminó tanto los auriculares como el cargador de todos sus iPhone, lo que significa que cuando compras dicho smartphone en cualquiera de sus versiones actuales, (iPhone SE 2020, iPhone Xr y superiores) el pack solo incluye el dispositivo y el cable Lightning a USB Type-C.

Sabíamos que, al final, acabaría siendo cuestión de tiempo hasta que otros grandes del sector smartphone acabasen siguiendo los pasos de Apple, y de momento todo parece indicar que Samsung será la primera en hacerlo con el Galaxy S21. Sin embargo, el gigante surcoreano piensa adoptar un enfoque menos agresivo y mucho más inteligente, ya que mantendrá el cargador y podría compensar la supresión de los auriculares ofreciendo un descuento en la compra de ciertos auriculares inalámbricos.

Galaxy S21 y auriculares gratis para las precompras

La eliminación de los auriculares podría ayudar también a Samsung a potenciar el interés de los consumidores alrededor de este tipo de promociones. Como sabrán muchos de nuestros lectores, la compañía surcoreano ha ofrecido en más de una ocasión descuentos o accesorios gratis al precomprar sus nuevos smartphones estrella, y con los Galaxy S21 podría repetir esa estrategia centrándose, eso sí, en los auriculares.

Todavía no hay nada confirmado oficialmente, pero la verdad es que la historia se cuenta sola: vender los Galaxy S21 sin auriculares y ofrecer una promoción que regale unos auriculares inalámbricos con la precompra de dichos terminales sería una jugada maestra por parte Samsung. Se rumorea que los auriculares elegidos para formar parte de esta promoción serían los nuevos Galaxy Buds Beyond, que aún no han sido presentados pero que, salvo sorpresa, serán una versión mejorada de los Galaxy Buds Live, cuyo precio actualmente es de 179 euros.

Veremos cómo acaba todo esto, pero la verdad es que todo lo que hemos dicho hasta el momento tiene mucho sentido, y podría cumplirse perfectamente. Si se cumplen las últimas predicciones sobre la posible fecha de presentación de los Galaxy S21 (14 de enero), su lanzamiento podría producirse entre finales de dicho mes y principios de febrero. Las precompras se abrirían el mismo 14 de enero.