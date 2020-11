Minecraft 1.17: primera beta disponible

Parece que fue ayer cuando asistimos a la MineCon Minecraft Live para recibir las primeras noticias de Minecraft 1.17 Caves and Cliffs, la más que esperada nueva versión de Minecraft que, de cumplirse las previsiones adelantadas por Mojang, verá la luz en algún momento del próximo verano (verano en el hemisferio norte, aclaro). Y reconozco que si Nether Update (la 1.16) me pareció una excelente actualización (mucho más que la 1.15), este lavado de cara a las cuevas y a las montañas me tiene en vilo desde el mismo momento en el que fue anunciado (Por LadyAgnes, además, qué feliz me sentí ese día).

Es por eso que, desde entonces, presto atención regularmente al blog de Mojang (bueno, antes también lo hacía, y con la misma frecuencia, pero no con tanta ilusión), a la espera de que la primera beta de Minecraft 1.17 diera señales de vida, y por fin lo ha hecho, en forma de la Snapshot 20W45A, la primera snapshot que ve la luz desde el lanzamiento de Minecraft 1.16.4, y que nos confirma lo que Mojang ya anunció en su momento: que la 1.16 ya no iba a recibir más actualizaciones. (en realidad la 16.3 iba a ser la última, pero algunos problemas en la misma obligaron a publicar la 16.4).

Por si no conoces el modo de actuar de Mojang a este respecto, cada pocas semanas se publica una snapshot en la que los usuarios pueden comprobar en qué está trabajando la desarrolladora, ya sea en actualizaciones dentro de una misma versión (el número tras el segundo punto) o en el salto de una versión a otra, como en este caso de Minecraft 1.16 a Minecraft 1.17. Y aclaro, eso sí, que en esta noticia estoy hablando de Minecraft Java.

¿Qué novedades tiene la primera beta de Minecraft 1.17?

Empecemos por lo más importante y, me temo, también más decepcionante: de momento, y pese a que Minecraft 1.17 es la gran actualización de las cuevas y las montañas, de momento no hay ninguna novedad a este respecto en esta primera beta. Tiene sentido, en realidad, pues a diferencia de, por ejemplo, añadir un nuevo mineral o un nuevo objeto crafteable, la generación de montañas y cuevas requiere de cambios más profundos y, por lo tanto, seguramente aún tardaremos un tiempo en ver las primeras betas que ya muestren estos nuevos y esperados entornos.

Ahora bien, eso no significa que no haya novedades interesantes en esta beta y que, por lo tanto, no merezca la pena probarla. Un rápido vistazo a la entrada en el blog de Mojang sobre la snapshot 20W45A nos muestra una lista de todo lo que encontraremos en la primera beta de Minecraft 1.17, y la lista es bastante interesante.

Aunque seguro que hay quien piensa de otra manera, para mí la novedad más interesante de esta beta de Minecraft 1.17 es que el cobre ha llegado a Minecraft. Se trata del único mineral (ore) nuevo en esta versión y que, no obstante, da mucho juego para la construcción. La principal razón de ello es que emula el comportamiento real de este mineral, al oxidarse con la humedad y el paso del tiempo, un proceso que irá modificando su color.

Además, podremos emplearlo para construir pararrayos, que nos protegerán de las temibles tormentas (por fin, en Minecraft 1.17, podremos construir casas 100% de madera sin temer los efectos de las tormentas) y, en combinación con la amatista (ahora hablaremos de ella) un catalejo, que nos ofrecerá una función de zoom similar a la proporciona el popular complemento OptiFine, pero sin la necesidad de recurrir a instalar componentes externos.

Cuando decía que habrá quienes piensen que el cobre no es la principal novedad en esta beta de Minecraft 1.17, lo decía pensando en la amatista, una variedad del cuarzo que podrás encontrar en geodas. Se trata de un bloque que emite unos sonidos muy característicos al pisarlos, romperlos, golpearlos… (Agnes contó en la Minecraft Live que su objetivo era generar una atmósfera «mágica»), y que puede ser empleado para crear nuevos cristales tintados o el catalejo que comenté antes, además de tener múltiples usos decorativos.

Otras dos novedades importantes de esta primera beta de Minecraft 1.17 son los bundles y la velas. Los primeros son un intento de Mojang de ayudar a los jugadores a organizar sus inventarios, así como ha compartir múltiples items con otros jugadores (en modo multijugador, obviamente). Las velas por su parte, como puedes deducir, sirven para iluminar. Lo más llamativo es que se pueden crear en 16 colores distintos y que, una vez encendidas, se pueden poner bajo el agua.