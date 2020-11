El lanzamiento de Xbox Series X y de Xbox Series S tuvo lugar el pasado 10 de noviembre. Fue un momento muy esperado por los fans de la consola de Microsoft, pero por desgracia se vio empañado por una oleada de bulos fruto de un fanatismo ciego y sin sentido que ha degenerado de una manera preocupante.

Durante las últimas semanas he tenido la desgracia de sufrir en mis propias carnes ese fanatismo en comentarios carentes de sentido y con enfoques erróneos, fruto de la aparente impunidad que concede estar detrás de una pantalla, pero en muchos casos los que llevan a cabo esas conductas no se dan cuenta de que podrían acabar inmersos en un proceso legal. Difamar y mentir por Internet puede acabar saliendo muy caro, solo hace falta topar con alguien que diga «hasta aquí».

En el caso de Xbox Series X, hemos visto como algunos usuarios aseguraban que su consola había dejado de funcionar, que «perdía líquido» y que incluso echaban un humo muy espeso que parecía indicar problemas extremos de temperatura. Al final se ha confirmado que prácticamente todas esas acusaciones eran falsas, aunque esto no ha impedido que hayan corrido como la pólvora por Internet. Esto supone un grave problema, y es que en el momento en el que estos bulos empiezan a circular a gran escala se disfrazan de un aparen halo de veracidad que puede tener consecuencias desastrosas.

Está confirmado que la mayoría de esos fallos son falsos, aunque resulta especialmente curioso el que estaba asociado al supuesto humo que salía de la consola, ya que ese efecto se conseguía utilizando un vapeador y exhalando el vapor en el interior de la misma. Por suerte para los implicados, Microsoft se ha tomado con filosofía esta cuestión y ha tirado de sentido del humor para capear el temporal, hasta tal punto que el canal oficial de Xbox en Twitter ha publicado un mensaje diciendo «No podemos creer que tengamos que decir esto, pero por favor, dejad de echar humo de vapeadores en vuestra Xbox Series X».

En el fondo la situación actual no es nueva. Recuerdo perfectamente las horas de charla con los amigos discutiendo por qué Mega Drive me gustaba más que Super Nintendo en la primera mitad de los años noventa. La guerra de las consolas lleva muchos años entre nosotros, y ha pasado por fases y por momentos muy distintos.

SEGA y Nintendo supieron llevarla a otro nivel en la generación de los 16 bits, y demostraron tener un sentido del humor fantástico, pero estamos llegando a un punto absurdo y creando información falsa que dejamos correr por Internet como si fuera auténtica. Los bulos representan un problema grave por la desinformación que generan, y también porque fomentan conductas que, al final, son perjudiciales para los propios usuarios.

Personalmente no me importa si quieres comprar una Xbox Series X, o si te encanta PS5 y tienes claro que vas a ir a por una, pero no caigas en el juego de esa corriente fanática que no duda en mentir para defender a una consola. Compra la consola que prefieras, y deja que los demás hagan lo mismo.

Yo de momento no voy a comprar ninguna, seguiré jugando en PC, aunque reconozco que es probable que a medio plazo acabe comprando una PS5, ya que tengo una PS4 y podré aprovechar los juegos que ya poseo. No quiero terminar sin animaros a hacer una reflexión en los comentarios que gire alrededor de la siguiente pregunta: ¿por qué creéis que hemos caído en esa especie de «todo vale» a la hora de opinar y de comunicarnos por Internet? Los comentarios son vuestros.

We can’t believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X.

— Xbox (@Xbox) November 11, 2020