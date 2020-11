El pasado 10 de noviembre se produjo el lanzamiento de Destiny 2: más allá de la luz, la última ampliación de contenido de la conocida franquicia de Bungie que promete sumergirnos, de lleno, en la oscuridad. ¿No puedes con tu enemigo? Pues únete a él, esa es la idea de la que parece partir esta expansión que trae cambios muy importantes.

No quiero profundizar sobre ello en este artículo, ya que tendremos tiempo de tocar ese tema, y muchos otros, en el análisis que estoy preparando y que espero tener listo para la semana que viene, pero puedo adelantaros que Destiny 2: más allá de la luz me está gustando. Mantengo mi enfado por la eliminación de contenidos (decimos adiós a Ío, Marte, Mercurio, Titán y El Leviatán), pero al mismo tiempo debo reconocer que esta ampliación ha logrado volver a «engancharme» de verdad, y que la recreación de Europa y las vistas que tenemos desde su superficie son fantásticas, tanto que hará las delicias de los amantes del espacio (como servidor).

El caso es que Bungie ha tenido el detalle de enviarnos una edición de coleccionista de Destiny 2: más allá de la luz, y no he querido perder la oportunidad de compartir con vosotros un «unboxing» para que veáis todo lo que contiene. ¿Queréis acompañarme? Pues solo tenéis que hacer «clic» en el vídeo adjunto, que ha sido grabado sin preparación previa, y no contiene cortes ni ningún tipo de edición.

¿Qué contiene la edición de coleccionista de Destiny 2: más allá de la luz?

Empezamos por lo que no se ve en el vídeo: la banda sonora del juego en formato digital y la edición «deluxe» de Destiny 2: más allá de la luz, compuesta por:

Carcasa de Espectro excepcional helada.

Emblema de leyenda.

Campaña totalmente nueva.

Nuevo destino: Europa.

Estasis.

Incursión Cripta de la Piedra Profunda.

Acceso a las temporadas 12, 13, 14 y 15.

Fusil de pulsos excepcional Sin Tiempo para Explicaciones.

Catalizador excepcional Sin Tiempo para Explicaciones.

Colibrí excepcional Otros Cielos.

Diseño excepcional Sin Tiempo para Explicaciones.

Gesto excepcional Pilla pilla.

Ahora pasamos a lo que sí se ve: una bolsa de explorador con motivos del juego, una «cantimplora», un cuaderno de bitácora bastante currado y detallado, una maqueta de la Astilla de la Oscuridad con iluminación LED en color azul (incluye una batería recargable), una postal de Europa, una carta de «La Desconocida» y un emblema gomoso en relieve.

La calidad de la bolsa de explorador es bastante buena, y lo mismo aplica a la maqueta de la Astilla de la Oscuridad y al resto de elementos, incluso la postal tiene un cuidado exquisito. Por desgracia, la «cantimplora» desentona un poco, ya que no es más que una botella de plástico y no está al nivel del resto de accesorios. Una pena, ya que empaña un poco el conjunto.

En general la edición de coleccionista de Destiny 2: más allá de la luz raya a un buen nivel, y es todo un caramelo tanto para los amantes de la franquicia como para los coleccionistas en general. No quiero cerrar este artículo sin hacer una mención especial a la caja, ya que tiene una decoración estupenda inspirada en el espacio y cuenta con Júpiter y Europa como invitados de honor.