Ayer mismo llegaba una de las fechas más esperadas de todo el año, con el lanzamiento de las Xbox Series X y Series S, y el inicio de una nueva generación de consolas que apuntaba a ser rompedora. Sin embargo, parece que lo que se rompió ayer fue el corazón de algunos fans. Y es que tal y como detallaron numerosos usuarios a través de Reddit y otras redes sociales, parece que la consola de Microsoft está teniendo algunos errores graves de lanzamiento que impiden completamente su uso.

El primer gran fallo de ayer fue la sobresaturación de su sistema Xbox Live, impidiendo que muchos usuarios pudiesen iniciar sesión con su cuenta, así como acceder a las funciones de internet de consola. Y es que los servicios en línea son algo esencial para que los jugadores descarguen sus juegos, actualizaciones y los primeros parches de día cero para sus consolas.

Aunque en el caso de las Xbox Series S, esta conexión resulta algo completamente necesario, ya que se trata de una unidad completamente digital y que no utiliza discos de juegos.

Por suerte, este primer problema parece haber sido una situación temporal, habiendo compartido ya la cuenta oficial de Twitter del soporte técnico de Xbox que este servicio ya vuelve a estar completamente operativo.

Users should once again be able to sign into Xbox Live! Thank you for the reports, and for your patience. As always we’re here and listening. https://t.co/OOc4KmL9ES

— Xbox Support (@XboxSupport) November 10, 2020