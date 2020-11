Según Robert Hallock, director técnico de márketing de AMD, es totalmente normal que los Ryzen 5000 de gama media (Ryzen 5600X)alcancen temperaturas de hasta 95 grados cuando trabajan a plena carga, y que los modelos de gama media-alta (Ryzen 7 5800X) y de gama alta (Ryzen 9 5900X y 5950X) alcancen los 90 grados. Asegura que no tenemos nada de lo que preocuparnos, ya que esas temperaturas no afectan a la vida útil de los procesadores.

Sé que esto puede sonar un tanto extraño, sobre todo porque queda lejos de ese concepto ideal de temperaturas que muchos usuarios tienen fijado alrededor de los 70 grados cuando hablamos de procesadores de escritorio. Debemos tener en cuenta que en realidad no existe un único ideal de temperaturas en este sentido, ya que cada arquitectura y cada CPU tiene un diseño concreto y está fabricada para trabajar con unos valores térmicos específicos.

Por ejemplo, un procesador de bajo consumo está diseñado para trabajar a frecuencias inferiores y para mantener temperaturas más bajas, mientras que los procesadores de alto rendimiento se centran precisamente en todo lo contrario. En este sentido, Hallock ha comentado que debemos cambiar nuestra forma de pensar, y que hay que saber diferenciar entre lo que está mal y lo que no es «deseable». Ese margen de temperaturas tan elevado, permite, según el ejecutivo de AMD, que los procesadores Ryzen 5000 tengan más margen a la hora de ajustar y mantener sus frecuencias máximas durante más tiempo.

Por otro lado, también debemos tener en cuenta que hablamos de un escenario que implica una carga plena, es decir, que esas temperaturas «son normales» cuando el procesador se encuentra trabajando con todos sus núcleos al 100%. Este es un detalle muy importante del que no siempre somos conscientes. Ver a un Ryzen 9 5950X funcionando a 70 grados mientras mueve un juego no tiene un valor real, ya que dicho juego estará utilizando solo 6 de sus 16 núcleos. Hallock habla de un escenario en el que ese chip tiene sus 16 núcleos funcionando a plena carga.

Ryzen 5000 y temperaturas máximas de trabajo: ¿realmente son valores normales?

Personalmente creo que la explicación que ha dado Robert Hallock ha sido un poco desafortunada. El matiz que introduce al hablar de cargas de trabajo plenas, es decir, de temperaturas altas cuando los Ryzen 5000 trabajan a plena carga, es acertado, puesto que no es lo mismo tener una CPU cargada al 30% con un juego que funcionando al 100% con una prueba sintética.

Sin embargo, creo que ha generado un malestar innecesario por lo escueta que ha sido su explicación. Lo primero que debemos tener en cuenta es que las temperaturas que ha dado son los valores máximos de cada procesador, es decir, el nivel a partir del cual se produciría un thermal throttling severo, y al que, obviamente, nadie quiere tener que llegar. Es cierto que la CPU ajusta las frecuencias de forma dinámica, subiéndolas cuando las temperaturas y la alimentación lo permiten, pero también reduciéndolas cuando llegamos a esas temperaturas «no deseables».

En cuanto al tema de la vida útil de los procesadores funcionando a temperaturas tan altas es verdad que, siempre que no se acompañen de unos voltajes elevados, su impacto real en el ciclo de vida del procesador no debería ser importante, ¿pero qué ocurre con aquellos que decidan hacer overclock, subir voltajes y crean que es normal ver temperaturas de 90 grados? Pues que podrían acabar teniendo un gran problema.

Puedo entender perfectamente que un Ryzen 5000 de alto rendimiento con 12 núcleos y 24 hilos o más registre temperaturas elevadas cuando todos sus núcleos funcionen a plena carga, de hecho los Ryzen 9 5900X y Ryzen 5950X rondan entre los 80 y los 90 grados con overclock cuando trabajan a plena carga (acompañados de una refrigeración líquida AIO de 280 mm), pero esto no quiere decir que debamos normalizar de esta manera temperaturas de 90 o de 95 grados. Sí, ambas entran dentro de las especificaciones térmicas de cada chip, pero marcan un límite al que no queremos (y no debemos) llegar.