Adiós a NetMarketShare: las «guerras de navegadores y sistemas» se quedan sin su principal fuente de estadísticas

La semana pasada, NetMarketSharepublicó el que será su último reporte estadístico de la cuota de mercado de los navegadores web. O lo que es lo mismo, nos hemos quedado sin la principal fuente de información sobre el tema, que no la única. Por la amplitud de los datos que desde hace catorce años recogía la firma de análisis estadounidense, sin embargo, la pérdida se va a notar y mucho. Al menos hasta que aparezca una alternativa a su nivel.

Para hacerse una idea del impacto que han tenido las mediciones de NetMarketShare hasta hace apenas unos días, vale señalar que se trata de la fuente más utilizada por los medios de todo el mundo que se dedican a cubrir este tipo de información. NetMarketShare es, por lo tanto, la fuente primaria que hemos utilizado aquí en MC para transmitiros mensualmente cómo va la «guerra de los navegadores», así como la fuente de algunas de las noticias más destacadas que se han publicado sobre el tema.

El último pelotazo lo dieron el pasado junio y la noticia te sonará seguro, porque dio la vuelta a Internet: Chrome superaba por primera vez en su historio el 70% de cuota de mercado. Ojo al dato, porque la noticia, que como digo se pudo leer a lo largo y ancho de Internet, tenía como única fuente a NetMarketShare. Ninguno de los otros medidores conocidos llegó a poner tan alto al navegador de Google, aunque tomaron el camino de hacerlo.

Ergo, ese 70% de cuota de mercado de Chrome que ya anida en el imaginario colectivo de los seguidores de la actualidad tecnológica, es causa única y exclusivamente de la influencia de NetMarketShare en los medios especializados. Sin eso nos hemos quedado…. y sin mucho más, porque NetMarketShare no solo ofrecía estadísticas de navegadores web, sino de sistemas operativos, y el fin de las primeras supone también el de las segundas, donde era otro referente.

Es decir, NetMarketShare es responsable de noticias como la de que Linux duplica su cuota de mercado, Windows 10 supera a Windows 7 y muchas otras de las que has leído estos últimos años acerca de la cuota de mercado de navegadores web y sistemas operativos. Pero ¿a qué se debe este ‘cese de la actividad’, cuando la información que proporcionaba NetMarketShare -ampliable mediante pago como servicio para empresas- era tan apreciada y su posición en relación a los medios tan destacada?

Según comunica la compañía, el motivo en un cambio impulsado por Google -desarrollador principal de Chromium, del que derivan desde Chrome a Microsoft Edge, Opera, Brave, Vivaldi…- que posiblemente adopte también Firefox, ya que se está proponiendo como estándar, que «romperá nuestra tecnología de detección de dispositivos y causará inexactitudes durante un largo período de tiempo». Esa tecnología a la que se refieren utiliza el agente de usuario del navegador -un identificador que se transmite al servidor del sitio que se está visitando- para informar de datos tales como el navegador o el sistema operativo del usuario.

Como usuario, eso sí, no te tiene por qué preocupar el cambio, porque será para mejor. Incluso podría beneficiar a navegadores pequeños como Vivaldi, sometidos a la influencia de Chromeademás como factor de desajuste en las mediciones. Pero dificultará enormemente la recogida de estadísticas y NetMarketShare tira la toalla por ello. Si te interesa conocer los pormenores técnicos del cambio, se explican con todo detalle en esta página.

«NetMarketShare volverá a surgir en algún momento con un enfoque en las tendencias de comercio electrónico y datos de usuario verificables», añade en su comunicado la compañía, cuyo último informe con estadísticas de octubre de 2020, fija la cuota de mercado de los principales navegadores web en PC tal y como puedes ver a continuación, restos aparte:

Chrome: 69,53%

Edge: 9,71%

Firefox: 7,15%

Internet Explorer: 4,53%

Safari: 3,92%

La cuota de mercado de sistemas operativos de PC queda tal cual:

Windows: 87,03%

macOS: 10,74%

Linux: 1,71%

Chrome OS: 0,42%

¿Qué haremos de ahora en adelante sin NetMarketShare? Hay más fuentes de estadísticas, por supuesto, aunque no son tan tenidas en cuenta a nivel mediático y en la mayoría de casos, no se basan en un muestreo con la extensión de NetMarketShare. La competencia más distinguida de NetMarketShare ha sido por lo general StatCounter, donde, casualidad o no, el pasado octubre de 2020 dieron por primera vez más de 70% de cuota de mercado a Chrome.

Ya que estamos, es interesante observar las diferencias entre unos datos y otros. Así, la cuota de mercado que asigna StatCounter a navegadores web y sistemas operativos de PC para el mes de octubre de 2020 es la siguiente:

Navegadores web:

Chrome: 70,33%

Safari: 8,87%

Firefox: 7,69%

Edge: 5,83%

Opera 2,43%

Internet Explorer: 2,15%

Sistemas operativos:

Windows: 76,32%

macOS: 17,65%

Desconocido: 2,92%

Chrome OS: 1,58%

Linux: 1,53%

Por semejante disparidad de datos es por lo que siempre solemos advertir que las estadísticas que arrojan todos estos medidores nunca deben tomarse como absolutas, sino como un mero indicador de por dónde van los tiros. Por eso mismo, por ejemplo, cogemos con pinzas los porcentajes que dicen que Linux tiene una miseria de cuota de mercado, o que de un mes a otro la ha duplicado; por eso mismo, cabe repetir y apuntar, al titular de Chrome supera el 70% de cuota de mercado le añadimos un según NetMarketShare.

Nada de lo que ha publicado NetMarketShare y que los medios nos afanamos en replicar va a misa, y sin embargo ha sido hasta ahora el referente indiscutible para prácticamente todas las noticias que se han dado sobre el tema. Solo si alguno de los gigantes de Internet como Google o Facebook se decidieran a ofrecer esta información podría sacarse algo en claro, pero no parecen estar por la labor.

También podría funcionar con Wikipedia, que de hecho ofrece sus propias estadísticas a través de Wikimedia Foundation… pero son un auténtico desastre, por la cantidad de datos que incluyen y por la precariedad de los mismos. Basta con echar un vistazo para no querer volver más. Y no hay mucho más que decir: adiós a NetMarketShare.