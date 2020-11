Nuevo Fiat 500e, presentación y toma de contacto

Hoy hemos podido participar en la presentación oficial del nuevo Fiat 500e, un modelo que supone todo un hito para el fabricante italiano porque por un lado supone la renovación de un modelo emblemático que le ha dado muchas alegrías desde su lanzamiento en 2007 y por el otro porque se trata del primer modelo totalmente electrificado de la marca.

El Fiat 500 tiene sus orígenes en el 1957 como modelo bandera de la marca y como utilitario que marcó un hito en Italia y en muchos otros países como elemento democratizador de la movilidad para todos, un coche cuyo pequeño tamaño y motorización modesta no fue obstáculo para que fuera todo un éxito de venta.

En su segunda reencarnación en 2007 el 500 volvió a convertirse en un éxito en un mercado, el de los utilitarios, muy difícil y en el que el pequeño italiano consiguió triunfar con una imagen desenfadada y moderna inspirada en las líneas del clásico 500 de 1957 y heredando esa filosofía de coche compacto y práctico.

Un modelo fundamental para Fiat

¿Por qué el 500e es tan importante? Primero porque retoma el testigo de un modelo que va marcando época en cada una de sus reencarnaciones y lo segundo porque abraza la revolución eléctrica sin reservas ya que este nuevo 500 no tendrá versión con motor de combustión, para ello el comprador tendrá que recurrir al modelo anterior (que sigue a la venta).

Este nuevo 500 no es un «restyling» de la versión anterior sino que supone toda una plataforma diseñada desde cero para acomodarse a las características de su motorización, tanto para el propulsor como para la disposición de las baterías. De hecho el 96% de las piezas de este nuevo 500 son totalmente nuevas con respecto a su antecesor.

En al apartado técnico el nuevo 500e dispondrá de dos motorizaciones y capacidades de batería. Una con motor de 95 caballos y batería de 23,7 kWh (correspondientes a unos 185 km de autonomía según ciclo WLTP) que tendrá un sólo acabado llamado Action y otra con motor de 118 caballos y batería de 42 kWh (autonomía de 320 km pendiente de homologación) al que le corresponderán acabado Passion o Icon (el más completo) así como La Prima, el que correspondía al modelo de pre reserva.

Fiat 500e: El 3+1

Además en todos los acabados de la motorización y capacidad más alta de batería podrán adquirirse en modalidad berlina, cabrio y en una nueva versión llamada 3+1 en la que se incorpora una puerta adicional al lado del conductor para acceder más fácilmente al interior. Esta puerta se abre en el sentido contrario a la marcha y solamente se podrá utilizar una vez abierta la puerta delantera.

Otras características técnicas de este nuevo 500e son el reparto de pesos: 52 y 48 por ciento entre el tren delantero y trasero, baterías de marca Samsung con refrigeración líquida, capacidad de carga por corriente continua hasta 50kW para carga rápida y hasta 11 en carga semirrápida de corriente alterna y un novedoso sistema de conducción autónoma de nivel 2.

Entre los detalles estéticos y funcionales destacan las manillas totalmente electrónicas para apertura de puertas, que en el interior se accionan con un pulsador, sistema Android Auto y Apple Car Play inalámbrico gracias al renovado sistema Uconnect 5, luces Led con un diseño llamativo con «pestaña» en los grupos ópticos delanteros, nueve colores disponibles con tres colores de capota a elegir, nuevos materiales y diseños de interior…

Probamos el nuevo Fiat 500e

En la presentación hemos tenido la ocasión de probar el 500e de forma muy breve y para la ocasión elegimos la versión cabrio, la más vistosa. Hay que decir que en este caso el maletero es aún más reducido que en el modelo berlina, que ya es algo pequeño con sus 185b litros de capacidad, casi la misma que en el 500 anterior.

Al ponernos en marcha con el coche suenan de forma casi imperceptible las primeras notas de la banda sonora de la película Amarcord de Federico Fellini, un guiño a la cultura italiana que también permite poner sobre aviso a los peatones. En nuestra prueba, en la que salimos a autopista además de circular por zonas urbanas, no notamos apenas ruido aerodinámico a pesar de que la capota es de tela.

El sistema de plegado y desplegado de la misma es rápido y sencillo de activar. En cuanto a la habitabilidad y aunque la diferencia en cotas con el modelo anterior aparentemente no es mucha se nota que hay más espacio en el interior. Yo mido 1,90 centímetros y en el anterior modelo me encontraba algo incómodo pero en el nuevo 500e esta sensación no la he notado, incluso no he tenido que echar el asiento totalmente hacia atrás.

Fiat 500e: Aceleración instantánea

El funcionamiento del coche es muy similar a el de otros utilitarios eléctricos: respuesta inmediata al acelerador, entrega de potencia instantánea y excelente estabilidad en curva. Quizás lo he notado más brioso y divertido que otros modelos que he tenido la ocasión de probar. En cuanto a la maniobrabilidad es excelente.

Una diferencia con otros eléctricos que he probado es que la posibilidad de retención del motor eléctrico no es regulable manualmente. Sí podemos optar por un modo de funcionamiento normal, el modo range para maximizar autonomía y el modo sherpa que permite estirar al máximo la misma. En estos dos modos el coche utiliza el modo de «one pedal drive» es decir de máxima retención en el que al levantar el pie del acelerador el coche retiene al máximo.

Interior cómodo

El interior me ha parecido cómodo y bien acabado, aunque es una impresión fruto de solamente una media hora de contacto con él. El sistema de infotaiment Uconnect 5 me ha parecido un buen paso adelante con funcionamiento y gráficas actualizadas y un funcionamiento más eficaz que las generaciones anteriores. Además la pantalla es más grande y está en una posición más elevada.

En cuanto a los precios el nuevo 500 puede adquirirse desde 24.900 euros (antes de ayudas) para la versión más básica hasta los 31.900 de la versión 3+1 en acabado Icon, 32.900 si optamos por la versión cabrio con el mismo acabado. En ambos casos si optamos por el acabado «laPrima» tendremos que desembolsar 5.000 euros más tanto para el 3+1 como para el cabrio.

En definitiva el 500e es un paso muy importante para el grupo Fiat, una declaración de intenciones firme y una apuesta decidida por la movilidad eléctrica con la base de un modelo emblemático que ha dado muchos éxitos a la marca italiana que espera que con esta revolución eléctrica lo siga haciendo.