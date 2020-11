Acer ConceptD 7, análisis: una pantalla de ensueño

El Acer ConceptD 7 se presenta como un portátil profesional que aúna potencia y estilo en un chasis de color blanco inmaculado que, desde luego, no dejará a nadie indiferente. Acer ha sabido generar un profundo contraste con este portátil gracias a ese choque que genera el color blanco con sus líneas clásicas, y lo ha rematado con un sistema de iluminación LED en tono ámbar integrado en el teclado que le confiere un aspecto único.

Tras sacar el Acer ConceptD 7 de la caja tuve que pararme unos minutos para apreciar adecuadamente todos sus matices. Su línea marcadamente angulosa le da un aire retro, pero al mismo tiempo los bordes de pantalla, que son bastante contenidos en tres de sus cuatro lados, dejan constancia de que estamos ante un diseño actual. La discreta implementación del teclado, de la almohadilla táctil y de los altavoces ponen de relieve que estamos ante un equipo profesional que busca llamar la atención, y lo consigue gracias a la pulcritud de su tono blanco, pero que al mismo tiempo evita caer en excesos.

Las sensaciones que transmite al tacto el Acer ConceptD 7 son muy buenas. Es un portátil sólido y bien terminado que no entra dentro de la categoría de equipos ultra ligeros, algo que se deja notar en el peso, pero no llega a entrar en niveles preocupantes, ya que la versión que he tenido la oportunidad de analizar se sitúa en 2,1 kilogramos, un nivel razonable teniendo en cuenta todo lo que ofrece.

Mis primeras impresiones fueron realmente buenas. Acer dio en la diana al elegir una aleación de magnesio y aluminio para construir el chasis del Acer ConceptD 7, y en líneas generales me gustó la elección del color blanco y la utilización de esa línea angulosa clásica, ya que le da un toque diferente y lo aleja de la tendencia actual del sector, donde predominan los colores oscuros. Sin embargo, tuve algunas dudas al ver sus especificaciones y el precio de venta.

Estamos ante un portátil que cuesta 2.499 euros y que viene, sin embargo, con una configuración que parece propia de un equipo mucho más económico. ¿Está justificado ese precio? ¿Cómo marca la diferencia el Acer ConceptD 7 frente a otros portátiles que, a priori, parecen similares pero cuestan menos dinero? Son dos preguntas muy importantes, y podéis estar tranquilos, ya que las vamos a responder en este análisis. Antes de empezar queremos dar las gracias a Acer España por prestarnos una unidad del Acer ConceptD 7 para su análisis.

Acer ConceptD 7: especificaciones técnicas y detalles clave

Este equipo encaja dentro del concepto tradicional de portátil y tiene, como dijimos, un peso de 2,1 kilogramos. Si lo comparamos con el peso que tienen los ultraportátiles más avanzados (alrededor de 1 kilogramo), vemos que hay una gran diferencia, pero debemos tener presente que el Acer ConceptD 7 es un portátil muy potente que cuenta con componentes de alto rendimiento, y que está pensado para unificar sin problema trabajo y ocio.

Un ultraportátil viene, normalmente, con componentes de bajo consumo que buscan equilibrar al máximo la autonomía y la potencia, y carecen, en la mayoría de los casos, de una solución gráfica dedicada. El Acer ConceptD 7 adopta un enfoque distinto, ya que viene con una CPU de alto rendimiento y monta, además, una GeForce RTX 2060 Mobile. El simple hecho de montar una GPU de este tipo ya supone un incremento notable del peso, no tanto por el componente en sí, sino por el sistema de refrigeración necesario para mantener sus temperaturas bajo control.

¿Tiene sentido montar una GeForce RTX 2060 Mobile en un equipo profesional? Sin duda, y más tras la profunda capa de optimización que ha añadido NVIDIA con los Studio Drivers, una versión profesional de sus controladores para las series RTX 20 y RTX 30 que mejora el rendimiento y permite disfrutar de mejoras importantes en numerosas aplicaciones profesionales de diseño, renderizado y edición de vídeo, como la aceleración de trazado de rayos a través de los núcleos RT y los filtros generados mediante inteligencia artificial, una carga de trabajo que se realiza en los núcleos tensor.

Su CPU es un chip Intel Core i7 9750H, que cuenta con seis núcleos y doce hilos 2,6-4,5 GHz, modo normal y turbo, y suma 12 MB de caché L3. Tiene un TDP de 45 vatios, muy alejado de los TDP de 15 vatios que utilizan normalmente los procesadores de bajo consumo. Esto tiene consecuencias importantes, y es que puede trabajar a frecuencias más altas y ofrecer un rendimiento superior, pero a cambio genera más calor y consume más energía, lo que, de nuevo, afecta al sistema de refrigeración necesario y al peso (y tamaño) del equipo.

En general, la configuración de hardware que ha montado la compañía taiwanesa en el Acer ConceptD 7 está perfectamente equilibrada, ya que nos encontramos con 32 GB de memoria RAM, un SSD PCIE de alto rendimiento con 1 TB de capacidad y una pantalla 4K que, como veremos más adelante, es una auténtica maravilla por su excelente representación del color como por su nitidez y, como no, por sus ángulos de visión, que son simplemente perfectos. A mi juicio es uno de los elementos que mejor reafirman el valor del Acer ConceptD 7 como portátil profesional.

Ya tenemos una idea bastante buena de lo que ofrece el Acer ConceptD 7 a nivel de hardware, pero antes de lanzarnos a contaros nuestra experiencia y a ver las pruebas de rendimiento vamos a compartir con vosotros un listado completo con todas sus especificaciones, para que tengáis una idea completa y diáfana de lo que puede dar de sí este equipo:

Pantalla de 15,6 pulgadas con tecnología ComfyView.

Panel IPS con resolución de 3.840 x 2.160 píxeles y 60 Hz, capaz de ofrecer ángulos de visión perfectos en 178 grados y de reproducir el 100% del espectro de color Adobe RGB. Tiene certificación PANTONE y un valor Delta E<2.

Procesador Intel Core i7 9750H con seis núcleos y doce hilos a 2,6 GHz-4,5 GHz, modo normal y turbo.

32 GB de memoria DDR4 en doble canal a 2.666 MHz.

SSD PCIE de alto rendimiento con una capacidad de 1 TB.

GPU integrada Intel UHD 630.

Tarjeta gráfica RTX 2060 Mobile con 1.920 shaders, 120 unidades de texturizado, 48 unidades de rasterizado, 240 núcleos tensor, 30 núcleos RT, bus de 192 bits y 6 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Conectores: un puerto USB 3.1 Gen 2 Type-C (Thunderbolt 3), tres conectores USB 3.2 Gen 2 Type-A, salida HDMI, conector Mini DisplayPort 1.4, puerto RJ-45 y dos jack de 3,5 mm.

Chasis construido en aleación de aluminio y magnesio, protegido por un revestimiento antimanchas que evita su color blanco se degrade y se amarillee.

Sistema de refrigeración de alto rendimiento que integra tres ventiladores colocados para crear un flujo de aire de tipo «vórtice», capaz de mantener bajo control las temperaturas de trabajo incluso a plena carga, y con un ruido máximo de 40 dBA.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0.

Certificación PSI (Proveedores de Software Independientes).

Batería de 5.550 mAh. Hasta 8 horas y media de autonomía.

Medidas: 358,5 mm (ancho) x 255 mm (profundidad) x 17,90 mm (alto).

Peso: 2,1 kilogramos.

Windows 10 Pro como sistema operativo.

Acer ConceptD 7: nuestra experiencia

Como anticipamos, lo primero que llama la atención del Acer ConceptD 7 es su diseño y ese color blanco tan poco común a día de hoy en el sector portátil. Una vez superado el impacto inicial, nos damos cuenta de que es un equipo con un peso bastante generoso y que se aleja claramente de otros modelos que priorizan la movilidad en detrimento de otros factores, como el rendimiento, principalmente.

La calidad de acabados y la solidez que presenta el Acer ConceptD 7 están, como adelantamos, fuera de toda duda. Es un portátil «premium», y esto se deja notar en todos los frentes. A nivel de rendimiento, podemos decir que Windows 10 Pro vuela, algo totalmente normal, ya que está instalado en un SSD PCIE de alto rendimiento, y corre sobre un equipo que cuenta con un potente procesador Core i7 9750H.

Tanto la memoria RAM como el procesador dan la talla para mover juegos actuales exigentes, y también pueden trabajar con aplicaciones pesadas sin ningún problema. El Core i7 9750H dispone de seis núcleos, pero puede paralelizar un total de 6 procesos y 6 subprocesos gracias a la tecnología HyperThreading, lo que significa que es capaz de trabajar con 12 hilos de ejecución, lo que unido a su alto IPC se traduce en un valor muy sólido a la hora de trabajar con herramientas de renderizado y de edición de contenidos (fotografía y vídeo).

También se encuentra en un nivel óptimo si tenemos pensado jugar, ya que supera el mínimo recomendado a día de hoy, que está fijado en un procesador de cuatro núcleo y ocho hilos (tenemos seis núcleos y doce hilos), 16 GB de RAM (tenemos 32 GB de RAM) y una GTX 1660 Super (monta una RTX 2060). Con el Acer ConceptD 7 tenemos todo lo necesario para trabajar con garantías, y también todo lo que necesitamos para jugar sin tener que preocuparnos la fluidez ni por la calidad de imagen.

La pantalla ofrece una experiencia de visualización fantástica, tanto por nitidez como por la estupenda reproducción del color, y los ángulos de visión son, como podéis ver en las fotos adjuntas, prácticamente perfectos. Tenemos la posibilidad de crear perfiles personalizados y de ajustarla a nuestras necesidades a través de un menú dedicado sencillo y muy intuitivo, algo que se agradece, sin duda. Podéis ampliar la galería adjunta haciendo clic en ella.





Por lo que respecta al teclado, la experiencia de escritura es buena, notamos cada pulsación con la suficiente intensidad como para poder escribir con bastante rapidez, tanto el recorrido de los interruptores como el punto de presión rayan a un buen nivel y hacen que trabajar sea cómodo, incluso tras largas sesiones de uso. No he notado ruidos raros, y tampoco he tenido problemas de marcaciones erróneas. La almohadilla táctil también raya a un gran nivel, reconoce los gestos con total precisión y tiene una terminación muy cuidada.

Mis primeras impresiones han sido muy buenas, ¿pero qué hay del rendimiento? Como ya he dicho, tanto Windows 10 como las aplicaciones vuelan, y tenemos un equipo capaz de ofrecer un gran rendimiento tanto en aplicaciones profesionales como en juegos. Vamos a echar un vistazo a los valores que ha registrado el Acer ConceptD 7 en diferentes pruebas para hacernos una idea de lo que es capaz de dar de sí.

Cómo podemos ver en la prueba de CPU-Z, el Core i7 9750H es tan potente que queda muy cerca del Core i7 8700K, un procesador pensado para escritorio que fue, en su momento, lo más potente de Intel para el mercado de consumo general. En la misma captura se aprecia que la RAM viene configurada en doble canal, y que funciona a 2.666 MHz. La captura de GP-Z confirma que la RTX 2060 del Acer ConceptD 7 utiliza memoria GDDR6 a 14 GHz, algo que se deja notar en el rendimiento en juegos y aplicaciones que dependan de la memoria gráfica.

El SSD del Acer ConceptD 7 es realmente rápido, tanto que no tiene nada que envidiar a las soluciones más potentes basadas en PCIE Gen3 x4 que existen actualmente, y con 1 TB tendremos capacidad suficiente para trabajar (y jugar) sin problemas durante bastante tiempo, a poco que gestionemos el espacio de forma mínimamente inteligente.

Por lo que respecta al rendimiento en Cinebench R20 no hay duda, los valores son muy buenos. También os dejo el resultado del equipo en la conocida prueba Userbenchmark que confirma lo que hemos dicho al principio, y es que el Acer ConceptD 7 es un equipo capaz de unificar trabajo y ocio sin problemas. ¿No lo tenéis claro? Pues mirad los resultados de las pruebas en juegos.

No quiero terminar sin hablar de las temperaturas de trabajo y de la autonomía. Tanto la CPU como la GPU se mantienen en valores muy buenos, siempre teniendo en cuenta que hablamos de componentes para portátil que están diseñados para trabajar en niveles relativamente altos. En este sentido, debemos recordar que el Core i7 9750H apura al máximo el modo turbo, y que por ello llega a temperaturas elevadas, pero una vez que alcanza un techo máximo ajusta frecuencias para evitar entrar en niveles peligrosos. Por su parte, la RTX 2060 se mantiene en valores muy buenos.

¿Y qué hay de la autonomía? El Acer ConceptD 7 no es un ultraportátil, y por ello no prioriza ni la movilidad ni la autonomía, sino que se centra en la potencia bruta y en ofrecer una buena experiencia de uso en general, algo que se deja notar en las temperaturas de trabajo, que son buenas, y en el ruido de funcionamiento, que resulta más bajo de lo que cabría esperar. Si utilizamos el Acer ConceptD 7 para tareas muy ligeras y con un brillo de pantalla muy bajo, podemos arañar entre 7 y 8 horas de uso por cada carga de batería, pero si ejecutamos aplicaciones exigentes y subimos el brillo la autonomía baja hasta poco más de una hora.

Notas finales: una inversión interesante

El Acer ConceptD 7 no es un equipo para gaming, y tampoco aspira a ser un ultraligero más, es un equipo profesional que parte del concepto más clásico de portátil y que lo moldea con sumo cuidado para introducir matices diferenciadores que lo convierten en una solución muy versátil y cargada de valores interesantes.

La calidad de construcción del Acer ConceptD 7 y su diseño lo elevan al nivel de equipos «premium», y su rendimiento bruto lo colocan como un portátil capaz de mover tanto aplicaciones profesionales como juegos exigentes, pero su pantalla es, sin duda, la que marca una gran diferencia frente a otras alternativas que podemos encontrar actualmente en el sector.

La compañía taiwanesa ha montado en el Acer ConceptD 7 una de las mejores pantallas que he tenido la oportunidad de probar hasta ahora, y ha sabido rematar el equipo con un buen teclado y un sistema de refrigeración potente pero silencioso. Es cierto que el Acer ConceptD 7 no va a ganar ningún premio a la autonomía ni a la ligereza, y que tampoco es el más potente del mercado, pero lo compensa ofreciendo una gran versatilidad, una pantalla sobresaliente y un rendimiento muy bueno.

Por sus particularidades, y por su precio, creo que el Acer ConceptD 7 es un portátil que todo usuario debería plantearse como una inversión, es decir, como una herramienta que nos permitirá trabajar de forma óptima durante bastante tiempo, y que también nos dará la posibilidad de jugar y de disfrutar de nuestros juegos favoritos. Interesante, siempre que vayas a sacarle partido, ya que el precio del Acer ConceptD 7 es elevado, y por tanto debemos estar seguros de que vamos a amortizarlo adecuadamente.