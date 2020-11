Es un hecho, PS5 rinde mejor que Xbox Series X en los primeros juegos triple A multiplataforma que han llegado al mercado, y la diferencia llega a ser, en algunos casos, tan clara, que resulta evidente que algo no va bien.

Puede que más de uno quiera pensar que PS5 rinde mejor que Xbox Series X porque es más potente, pero debéis tener claro desde el minuto uno que eso no es verdad. Xbox Series X es la consola más potente de esta nueva generación, nos guste o no, y punto, pero no hay duda de que algo no va bien, y en este artículo queremos ayudaros a entender qué es exactamente lo que está ocurriendo.

Antes de empezar quiero puntualizar dos cosas importantes. La primera es que Microsoft todavía no ha emitido ningún comunicado oficial que explique esta situación, y en segundo lugar que todo lo que vamos a ver a continuación se basa en los resultados de los primeros análisis técnicos de los juegos que han llegado a PS5 y a Xbox Series X, y también tenemos en cuenta sus especificaciones y sus particularidades a nivel de APIs.

PS5 rinde mejor que Xbox Series X: ¿cómo es posible?

Para explicar por qué PS5 rinde mejor que Xbox Series X a pesar de ser menos potente quiero recordaros, antes de nada, lo que ocurrió con Xbox 360 y PS3. En líneas generales, la consola de Microsoft era una consola mucho más equilibrada, con una GPU más avanzada y una arquitectura más simple y fácil de aprovechar. Programar para ella era sencillo, mientras que hare lo propio para PS3 era un calvario.

Recuerdo perfectamente la cara que se me quedó cuando vi algunos de los primeros juegos de PS3, el salto a nivel técnico era muy pobre, y esto se debía a lo complicado que resultaba programar para ella. Como sabrán muchos de nuestros lectores, esto se debía, en gran medida, al chip Cell de IBM que utilizaba la consola, pero también tenía parte de culpa su estructura de memoria no unificada, que integraba dos bloques diferenciados de 256 MB de memoria XDR para el sistema y 256 MB de memoria GDDR3 para el sistema gráfico, mientras que Xbox 360 tenía 512 MB de memoria unificada.

Las críticas no tardaron en llegar, parecía que PS3 estaba muy por detrás de Xbox 360, pero los avances en los kits de desarrollo y el aprendizaje de los desarrolladores nos dejaron lanzamientos cada vez más impactantes, que culminaron en maravillas como The Last of Us o Kill Zone 3, dos títulos que han envejecido realmente bien, y que mantienen una calidad gráfica excelente.

He querido rescatar este momento histórico porque es fundamental para entender qué es lo que está ocurriendo con la consola de nueva generación de Microsoft, y para razonar, como es debido, por qué PS5 rinde mejor que Xbox Series X cuando debería ocurrir precisamente todo lo contrario. La clave está en los siguientes aspectos:

Microsoft utiliza nuevos kits de desarrollo para Xbox Series X-Series S (estos están pensados para unificar los desarrollos centrados en consola y PC).

para Xbox Series X-Series S (estos están pensados para unificar los desarrollos centrados en consola y PC). Los kits de desarrollo llegaron tarde a los grandes del sector , lo que al parecer obligó a tirar de los kits de Xbox One-Xbox One X, e impidió llevar a cabo un desarrollo totalmente nativo y perfectamente optimizado para la nueva generación de Microsoft.

, lo que al parecer obligó a tirar de los kits de Xbox One-Xbox One X, e impidió llevar a cabo un desarrollo totalmente nativo y perfectamente optimizado para la nueva generación de Microsoft. Las primeras versiones de los kits de desarrollo para la nueva generación podrían haber dado algunos problemas, o tener errores pendientes de resolución, de hecho se ha llegado a hablar de un posible cuello de botella a nivel de API.

o tener errores pendientes de resolución, de hecho se ha llegado a hablar de un posible Por contra, los kits de desarrollo de PS5 habrían llegado antes y tendrían, en general, una base común más cercana a los kits de PS4-PS4 Pro, y por tanto serían más asequibles para los desarrolladores.

Esos son, en resumen, las cuatro claves que podrían explicar por qué PS5 rinde mejor que Xbox Series X. Debemos tener en cuenta, como hemos dicho al principio, que ahora mismo no hay nada confirmado, pero fuentes de renombre como Digital Foundry apuntan en esa dirección, es decir, señalan a los kits de desarrollo tendrían problemas a nivel de API que podrían estar generando un cuello de botella.

La idea en general es bastante simple y fácil de entender, incluso aunque no queramos entrar en complicaciones técnicas. Cualquier sistema actual, ya sea un PC o una consola, que monte un hardware concreto estará limitado por el grado de optimización y de aprovechamiento que se haga de sus componentes, y es ahí, precisamente, cuando entran en juego las APIs y los kits de desarrollo.

Pensad, por ejemplo, en la época oscura que tuvimos al inicio de la generación anterior (PS4 y Xbox One). Casi todos los juegos que llegaban a PC estaban basados en DirectX 11, y esto hacía que no se aprovechasen de verdad procesadores de más de cuatro hilos, y lo mismo ocurría con características avanzadas tan interesantes como la computación asíncrona y otras características de DirectX 12 que marcaban una diferencia sustancial en términos de rendimiento.

La evolución de los kits de desarrollo, y el salto a APIs más avanzadas que no tuvieran esos cuellos de botella, permitió llegar al punto en el que nos encontramos hoy. Es cierto que todavía hay muchas cosas que mejorar, pero por lo menos ya es posible encontrar juegos que pueden escalar en procesadores de 6 núcleos, y que hacen un uso eficiente de las tecnologías más avanzadas del sector gráfico.

Desarrollar juegos para un sistema muy potente con las herramientas inadecuadas tendrá consecuencias indeseables, esa es la realidad que estamos viendo en los primeros juegos multiplataforma para PS5 y Xbox Series X, y nos ayuda a entender por qué PS5 rinde mejor que Xbox Series X. Ya sabéis, la potencia sin control no sirve de nada.



¿Pero realmente es más potente Xbox Series X que PS5?

Pues sí, y las especificaciones de ambas consolas lo dejan bastante claro. Una vez que se normalice la situación de los kits de desarrollo, y que se resuelvan esos supuestos problemas a nivel de API, deberíamos empezar a ver un giro importante que nos llevará a un escenario totalmente opuesto, en el que Xbox Series X rendirá mejor que PS5.

Por si alguien todavía tiene dudas al respecto, quiero analizar con vosotros las especificaciones de ambas consolas para que entendáis un poco mejor por qué no tiene sentido que ver que PS5 rinde mejor que Xbox Series X en juegos multiplataforma, ya que debería ocurrir todo lo contrario. Si a pesar de todo os queda alguna duda, podéis dejarla en los comentarios.

Especificaciones de PS5

CPU Zen 2 con ocho núcleos a 3,5 GHz (variable, puede bajar).

Arquitectura RDNA 2 semipersonalizada (no integraría todas las funciones clave).

2.304 shaders a 2,29 GHz (frecuencia dinámica, pico máximo).

144 unidades de texturizado.

36 núcleos para trazado de rayos.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz, lo que nos deja un ancho de banda de 448 GB/s.

SSD de 825 GB con un ancho de banda de 5,5 GB/s.

Soporte de almacenamiento externo.

Lector de discos Blu-ray 4K.

Sonido posicional 3D de alta calidad gracias al chip Tempest dedicado.

Especificaciones de Xbox Series X

Procesador Zen 2 a 3,8 GHz con 8 núcleos activos y SMT desactivado. Con SMT activado es posible mover 16 hilos pero la velocidad baja a 3,6 GHz.

Arquitectura RDNA 2, fabricada en 7 nm.

3.328 shaders a 1.825 MHz.

208 unidades de texturizado.

52 núcleos para trazado de rayos.

80 unidades de rasterizado.

Bus de 320 bits.

16 GB de memoria GDDR6 unificada, de los cuales 10 GB tendrán un ancho de banda de 560 GB/s y 6 GB tendrán un ancho de banda de 336 GB/s.

SSD NVME de 1 TB con un ancho de banda de 2,4 GB/s.

Soporte de almacenamiento externo vía USB 3.2.

Lector de discos Blu-ray 4K.

Chip de sonido 3D.

FreeSync, HDR10 y soporte de tecnologías avanzadas para mejorar la experiencia de uso, como Auto Low Latency Mode, que reduce la latencia.

Ambas consolas tienen una base común, pero al mismo tiempo presentan diferencias importantes. Xbox Series X es más potente que PS5 porque:

Su CPU funciona a mayor frecuencia, y de forma estable.

Cuenta con 1.024 shaders más.

Dispone de más unidades de texturizado.

Integra más unidades de rasterizado.

Viene con más núcleos para acelerar trazado de rayos.

Por su parte, PS5 juega con ventaja si hablamos de rendimiento del SSD, y parece que también cuenta con un sistema de sonido ligeramente superior, aunque sobre esto último tengo mis dudas.

Existe una diferencia sustancial a nivel de especificaciones entre ambas consolas, centrada principalmente en la CPU y la GPU, y debería ser suficiente para que Xbox Series X pueda llegar, con más frecuencia, a la meta de ofrecer juegos en 4K nativos con 60 FPS estables, algo que, de momento, ninguna de las dos consolas ha logrado, de hecho podemos dar por sentado que PS5 no es una consola 4K, como anticipamos.



PS5 rinde mejor que Xbox Series X, pero la nueva generación decepciona, ¿por qué?

No quiero terminar este artículo sin aprovechar para hacer una interesante conclusión sobre el rendimiento que está mostrando la presente generación de consolas, y que, en general, está siendo decepcionante.

Los que nos leéis a diario recordaréis que intenté, en más de una ocasión, daros una dosis de realidad para que olvidarais los bulos que decían que PS5 y Xbox Series X iban a rendir como una RTX 2080 y como una RTX 2080 Ti, y os dije que el rendimiento de ambas iba a estar, más bien, al nivel de una RX 5600 XT-RTX 2060 en el caso de la consola de Sony, y de una RTX 2070-RX 5700 en el caso de la consola de Microsoft. Esa fue mi previsión inicial, aunque tras ver el lanzamiento de las RX 6000 de AMD la ajuste un poco y dije que podrían quedar un poco por encima.

Pues bien, el caso es que al final iba bien encaminado, de hecho hasta pequé de optimista, ya que Xbox Series X mueve Watch Dogs Legion peor que una RTX 2060 Super, como podemos ver en el vídeo adjunto, cortesía de Digital Foundry.

Lo tengo muy claro, la nueva generación ha decepcionado porque las expectativas se habían inflado hasta llegar a un nivel absurdo. Hoy, todos los que inflaron esas expectativas callan, pero la realidad ha dado forma a un enorme grito de desengaño al que no habrán podido hacer oídos sordos.

Sobre esta cuestión, debemos tener muy en cuenta que llevamos mucho tiempo valorando como «normales» las «tretas» que los desarrolladores vienen utilizando en los títulos de Xbox One-Xbox One X y de PS4-PS4 Pro, y que esto, al final, ha acabado por convertirse en un arma de doble filo que ha perjudicado a PS5 y Xbox Series X.

Resolución reescalada, ajustes de calidad muy bajos que no existen en PC, reconstrucción de la imagen con filtros temporales y una optimización extrema son algunas de esas «tretas» que ahora están perjudicando a la nueva generación. No es lo mismo renderizar un juego en 1440p con calidad baja-media y reescalarlo a 4K que renderizarlo en calidad alta o muy alta, e intentar moverlo en 4K. Ahí es donde pincha la nueva generación, y puede que la situación vaya a más conforme se vaya dando forma a juegos más complejos.

Quiero ser positivo y pensar que todavía queda margen de mejora gracias al milagro de la optimización, pero en el fondo esta parte de la misma base de siempre, crear ajustes personalizados para reducir calidad gráfica de la forma menos escandalosa posible, y reescalar.

Está muy bien decir que PS5 rinde mejor que Xbox Series X, y sí, ahora mismo es cierto, PS5 rinde mejor que Xbox Series X por lo que hemos expuesto, ¿pero qué mejora ha logrado, de momento, esta generación frente a la anterior? Exacto, una mejora muy pobre que, en algunos casos llega, incluso, a tener un punto ridículo. ¿Crees que exagero? Solo tienes que mirar el «¿trazado de rayos?» de Devil May Cry V Special Edition para PS5 y Xbox Series X, o las caídas a 1.600 x 900 píxeles que registra DiRT 5 para llegar a 120 FPS en la nueva generación.