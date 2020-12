Si bien parecía que Samsung acababa de establecer un nuevo techo con sus monstruosos sensores de 108 megapíxeles, todo apunta a que la barrera podría volver a ser superada dentro de poco, mejorando no sólo en un 62% con respecto a su predecesor, sino aumentando casi un 575% hasta alcanzar los 600MP, superando sobre el papel las capacidades normales del ojo humano.

Unos rumores que si bien apuntaban primeramente a un sensor más comedido, vuelven ahora con fuerza tras la reciente información compartida por el conocido filtrador Ice universe de Twitter, quien en esta ocasión ha añadido también algunas imágenes explicativas sobre el funcionamiento del nuevo sensor, un pequeño render sobre cómo podría verse esta lente, y una fecha de estreno que lo alejaría de los terminales más cercanos de la compañía.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh

— Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020