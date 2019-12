Samsung expone las características del sensor ISOCELL Bright HMX de 108MP

Samsung anunció oficialmente el pasado mes de agosto su sensor ISOCELL Bright HMX de 108 megapíxeles, el cual es capaz de hacer fotografías de más de 100 millones de píxeles y que ha sido diseñado en colaboración con Xiaomi.

Si bien es cierto que fue Xiaomi la que dio el pistoletazo de salida al ISOCELL Bright HMX, son muchos los rumores que señalan que será incluido como una de las características estrella de la generación Galaxy S11 de Samsung, cosa obvia si tenemos en cuenta que tanto el sensor como la línea de smartphones son productos del conocido gigante surcoreano.

Posiblemente con el fin de elevar la expectación en torno al Galaxy S11, Samsung ha publicado un vídeo en el que expone los principales aspectos del sensor, que se perfila como una de las puntas de lanza para competir en las mejores condiciones con el existente iPhone 11. Entrando en detalles, lo destacado del ISOCELL Bright HMX es lo siguiente:

Es el primer sensor para móviles que adoptará un tamaño de entre 1 y 1,33 pulgadas , lo que le permitirá ser capaz de absorber más luz en entornos poco iluminados. Su tecnología Tetracell de fusión de píxeles permite que el sensor imite los sensores de píxeles grandes, produciendo imágenes más brillantes de 27 megapíxeles.

En los entornos iluminados, el mecanismo Smart-ISO selecciona de manera inteligente el nivel de ganancia del amplificador según la iluminación del entorno para una óptima conversión de la señal lumínica a otra de eléctrica. Cambiando a un ISO bajo se mejora la saturación de píxeles para producir fotografías más vivas, mientras que un ISO alto en entornos oscuros ayuda reducir el ruido, dando como resultado fotografías más claras.

Para mejorar la iluminación de las fotografías, el sensor ISOCELL Bright HMX de Samsung se encarga de transformar los píxeles de 0,8 micrómetros a otros de 1,6 micrómetros con la tecnología Tetracell, que fusiona cuatro píxeles contiguos para que funcionen como uno solo .

. Soporta grabación de vídeo sin pérdidas en resoluciones de hasta 6K y 30 imágenes por segundo.

Recientemente nos hemos hecho eco de que el sensor ISOCELL Bright HMX solo llegaría al Samsung Galaxy S11+ (o Samsung Galaxy S11 Plus), por lo que los modelos estándar y S11e de dicha generación de smartphones apuntan a incorporar configuraciones de cámara trasera más modestas, aunque esto no quiere decir ni mucho menos que vayan a ser malas, sino que más bien lo que ofrecería el modelo Plus (si se confirma esto) sería algo superior dentro del alto nivel que ya manejan los smartphones tope gama, más si hablamos de usuarios casuales y no tanto de profesionales del tema. Os dejamos con el vídeo publicado por Samsung en YouTube dando a conocer su sensor de 108 megapíxeles.