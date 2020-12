NVIDIA está preparando el lanzamiento de la GeForce RTX 3060, una tarjeta gráfica de gama media que posicionará un peldaño por debajo de la GeForce RTX 3060 Ti, y que según las últimas informaciones será presentada en el CES de 2021. Si esto se confirma, su llegada debería producirse antes de terminar enero de 2021, es decir, dentro de un mes, aproximadamente.

Si estás pensando en renovar tu tarjeta gráfica, ahora mismo la cosa está complicada. La escasez de tarjetas gráficas, unida al bajo nivel de suministro de las nuevas series RTX 30 de NVIDIA y Radeon RX 6000 de AMD ha hecho que los precios se disparen, y es prácticamente imposible encontrar una unidad a buen precio, así que paciencia, ya que esta situación no va a cambiar hasta que no se empiecen a normalizar los niveles de stock, algo que probablemente no ocurrirá hasta el primer trimestre de 2021.

Volviendo a la GeForce RTX 3060, esta tarjeta gráfica ofrecerá un rendimiento inferior a la GeForce RTX 3060 Ti, ¿pero cómo posicionará exactamente? Como os contamos en nuestro análisis dedicado a la GeForce RTX 3060 Ti, esta logra superar sin problemas a la RTX 2080 Super, así que lo más probable es que la GeForce RTX 3060 quede al nivel, o quizá un poco por debajo, de la RTX 2080.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 3060

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm.

3.840 shaders a 1.500 MHz-1.725 MHz.

120 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

120 núcleos tensor.

30 núcleos RT.

13,2 TFLOPs de potencia en FP32.

6 GB-12 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Bus de 192 bits.

TDP de 180 vatios.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 500 vatios.

Posible precio: 399 euros.

Tened en cuenta que las especificaciones oficiales todavía no se han confirmado, pero salvo sorpresa deberían encajar con el listado que os acabamos de dar. Para que podáis comparar de forma directa, os dejo también las especificaciones de la versión Ti:

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm.

4.864 shaders a 1.410 MHz-1.665 MHz.

152 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

152 núcleos tensor.

38 núcleos RT.

16,20 TFLOPs de potencia en FP32.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Bus de 256 bits.

TGO de 200 vatios.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 600 vatios.

Precio de lanzamiento: 419,95 euros.

Si se confirman las especificaciones, el rendimiento y el precio de venta, la GeForce RTX 3060 podría convertirse en una opción muy interesante en relación precio-prestaciones, y supondría un salto de valor enorme frente a la RTX 2080, una tarjeta gráfica que tuvo, en su momento, un precio de lanzamiento de 849 euros en su versión Founders Edition.

La GeForce RTX 3060 será una tarjeta gráfica pensada para jugar de forma óptima en 1080p con trazado de rayos activado y calidad ultra manteniendo una buena fluidez; para jugar en 1440p con calidades máximas y una fluidez total; o para jugar en 4K con garantías ajustando un poco la calidad gráfica.

Os recuerdo, antes de termina, que NVIDIA también está preparando una GeForce RTX 3080 Ti. Esta tarjeta gráfica posicionará, según las filtraciones más recientes, muy cerca de la RTX 3090, ya que tendrá unas especificaciones muy similares, y contará con el doble de memoria gráfica que la GeForce RTX 3080, es decir, pasará de 10 GB de GDDR6X a 20 GB de GDDR6X. Su presentación tendrá lugar, en teoría, entre marzo y junio de 2021.