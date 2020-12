El presidente de Nintendo America, Doug Bowser, ha confirmado en una reciente entrevista que no se plantean lanzar una Nintendo Switch Pro, pero al mismo tiempo ha indicado que siguen «explorando y buscando nuevas formas de adaptar la tecnología para crear nuevas experiencias de juego», un comentario muy interesante que, ciertamente, dice cosas importantes entre líneas.

Si nos remontamos a lo que ocurrió en su momento con Nintendo Switch Lite podemos sacar en claro algo muy sencillo, y es que la gran N nunca va a confirmar que está trabajando en un proyecto determinado, incluso aunque este exista y se encuentre cerca de su lanzamiento. Por otro lado, los comentarios que ha vertido el presidente de Nintendo America parecen indicar que sí están trabajando en una Nintendo Switch Pro, pero que no planean lanzarla ni a corto ni a medio plazo, y que de momento siguen centrados en las versiones actuales.

Personalmente, creo que es solo cuestión de tiempo hasta que veamos esa Nintendo Switch Pro. No puedo concretaros cuanto, pero con la llegada de PS5 y Xbox Series S-Series X, es probable que la gran N opte por planificar su lanzamiento para algún momento de 2021. Dicho esto, creo que debemos haceros una pregunta importante: ¿qué será exactamente Nintendo Switch Pro?

Nintendo Switch Pro: ¿una consola de nueva generación?

La Nintendo Switch original posiciona de una manera bastante curiosa, ya que no llega a estar a la altura de Xbox One y PS4, de hecho queda bastante por detrás de ambas en lo que a potencia bruta se refiere. Esto tiene una explicación, y es que la gran N quiso crear una nueva experiencia de juego y convirtió a Nintendo Switch en una consola híbrida (portátil y de sobremesa), lo que significa que no compite directamente con dichos sistemas.

Según las últimas informaciones, Nintendo Switch Pro iba a ser una versión ligeramente mejorada de la consola original. Contaría con una pantalla más grande y de mayor calidad, e incluso se habla de la posibilidad de que Nintendo utilizase un nuevo SoC de mayor potencia para ofrecer juegos con una resolución superior. Interesante, pero hay problema, y es que en el fondo la gran N tendría que retocar por completo las especificaciones para lograr un salto notable en juegos a nivel técnico.

Eso nos lleva a la segunda posibilidad, y es que no podemos descartar que Nintendo Switch Pro acabe llegando como una consola de nueva generación. Si esto se confirma, dicha consola estaría equipada con un nuevo SoC de NVIDIA, debería tener más memoria, y contaría con una mayor capacidad de almacenamiento integrado.

¿Qué especificaciones podría tener esa Nintendo Switch Pro «next gen»?

Todavía no hay nada seguro, así que tomad toda la información que os voy a dar a continuación como un simple rumor. Si se confirma una Nintendo Switch Pro de nueva generación, podríamos esperar una configuración de este tipo:

Un SoC personalizado de NVIDIA, con CPU ARM y una GPU basada en Turing o en Ampere.

Soporte de DLSS 2.0 (reescalado inteligente), y puede que hasta de trazado de rayos, aunque con limitaciones.

Entre 8 GB y 12 GB de memoria unificada de tipo LPDDR4X, utilizada como RAM y VRAM.

64 GB o 128 GB de capacidad de almacenamiento ampliable.

Esa configuración permitiría a Nintendo repetir el enfoque de consola híbrida con esa nueva Switch, y sería suficiente para conseguir un importante salto generacional frente al modelo actual, que está equipado con un SoC Tegra (CPU ARM y GPU Maxwell), 4 GB de memoria LPDDR4 y 32 GB de capacidad de almacenamiento.

Seguiremos de cerca las próximas informaciones, pero podéis tener claro que Nintendo seguirá dando prioridad a la idea de crear y mejorar la experiencia de juego sobre la potencia bruta, y que lo más probable es que no quiera competir directamente con PS5 y Xbox Series X.