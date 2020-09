La presentación de las RTX 30 ha sido, sin duda, uno de los eventos tecnológicos más importantes del año. NVIDIA puso el listón muy alto, y como pudimos ver en nuestro análisis de la RTX 3080 la compañía que dirige Jen-Hsun Huang logró cumplir con las expectativas que se habían generado.

Es cierto que el lanzamiento de la RTX 3080 ha sido un tanto accidentado, sobre todo por los problemas de stock que ha generado la especulación y la compra en masa de dicha tarjeta gráfica. Ya tuvimos ocasión de hablar de ello en este artículo, y vimos que NVIDIA no solo se había comprometido a frenar la compra y reventa de su nueva tarjeta gráfica de gama alta, sino que además aseguró que iba a llevar a cabo una reposición de stock.

Hace poco llegó también al mercado la RTX 3090, una tarjeta gráfica tope de gama que se ha convertido en el nuevo buque insignia de NVIDIA, y que como sabrán muchos de nuestros lectores se perfila como la primera solución gráfica de consumo general que es capaz de mover juegos en resolución 8K. Sí, puede hacerlo, pero como habréis podido imaginar necesita recurrir al DLSS 2.0 para mantener un buen nivel de fluidez.

Nos encontramos en una situación en la que el gaming en resolución 4K todavía no ha terminado de estandarizarse, así que es muy pronto para empezar a hablar del 8K. De eso no hay duda, pero no debemos desmerecer, por ello, el potencial de la RTX 3090, y tampoco debemos olvidarnos del valor que ofrece la tecnología DLSS 2.0, que es capaz de conseguir una calidad de imagen superior, incluso, a la que obtendríamos trabajando con resolución nativa.

Sé que algunos de nuestros lectores se plantean actualizar su tarjeta gráfica aprovechando el lanzamiento de las nuevas RTX 30 de NVIDIA, mientras que otros esperarán a ver qué presenta AMD el próximo 28 de octubre, fecha en la que conoceremos las claves de la arquitectura RDNA 2 y descubriremos, en teoría, las Radeon RX 6000, equipadas con hardware dedicado a acelerar trazado de rayos.

Personalmente, esperaría a ver qué presenta AMD antes de lanzarme a actualizar mi tarjeta gráfica, incluso aunque tengas claro que quieres una solución gráfica de NVIDIA. El motivo es muy sencillo, la llegada de las Radeon RX 6000 implica competencia, y esto siempre es bueno para el usuario, ya que puede afectar al precio de las RTX 30 y permitirnos encontrar modelos con un coste más bajo.

No obstante, entiendo que muchos tenéis dudas y que no termináis de encajar bien cómo posicionan realmente las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA frente a las RTX serie 20, y por ello he querido compartir con vosotros este artículo, donde vamos valorar el rendimiento bruto que ofrecen las RTX 30 frente a las RTX 20, y donde descubriremos, por tanto, cómo posicionan las nuevas tarjetas gráficas basadas en Ampere.

GeForce RTX 30 frente a GeForce RTX 20: mayor distancia en altas resoluciones

De momento NVIDIA solo ha confirmado tres tarjetas gráficas GeForce RTX serie 30, la 3090, que posiciona como tope de gama; la 3080, que se sitúa dentro de la gama alta; y la 3070, que encaja dentro de la gama alta «económica». Sin embargo, gracias a numerosas filtraciones hemos podido descubrir que el gigante verde trabaja en otros modelos interesantes, como la RTX 3070 Ti y las RTX 3060-3060 Ti, y no podemos descartar la llegada a medio plazo de un modelo económico que «democratice» el trazado de rayos, como por ejemplo una RTX 3050.

La imagen adjunta, obtenida en un evento celebrado por la ensambladora GALAX y publicada por VideoCardz, nos permite descubrir cómo posicionan frente a las RTX serie 20 cada una de las RTX serie 30 que llegarán al mercado durante los próximos meses, y sí, todo encaja no solo con las informaciones que habíamos ido viendo, sino que además casan a la perfección con los resultados oficiales que han ido apareciendo en los análisis más recientes.

En lo más alto no hay sorpresas, la RTX 3090 es la tarjeta gráfica más potente que existe actualmente y no tiene equivalencia directa. En segunda posición queda la RTX 3080, que tampoco tiene una equivalencia directa, ya que supera de largo tanto a la RTX 2080 como a la RTX 2080 Ti. La tercera posición queda para una supuesta RTX 3070 Ti (podría llegar también con la coletilla Super), que sería un poco más potente que la RTX 2080 Ti, pero no llegaría a superar de forma clara a la TITAN RTX.

Según vamos avanzando la cosa se pone cada vez más interesante. Esa imagen de GALAX sugiere que la RTX 3070 no sería más potente que la RTX 2080 Ti, sino que posicionaría un poco por debajo de aquella, aunque superaría sin problema a la RTX 2080 Super. La RTX 3060 posiciona entre la RTX 2080 y la RTX 2080 Super, lo que significa que la RTX 3060 Ti debería quedar, aproximadamente, al mismo nivel que una RTX 2080 Super.

No tengo datos de rendimiento de las RTX 3070 e inferiores, así que no puedo elaborar una tabla ilustrativa con datos concretos, pero sí que puedo compartir con vosotros un listado ordenado de mayor a menor potencia que os servirá como referencia para tener claro cómo posicionan las nuevas RTX serie 30 frente a las RTX serie 20.

1.-GeForce RTX 3090

Núcleo gráfico GA102 en 8 nm

10.496 shaders a 1.395 MHz-1.695 MHz.

328 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

328 núcleos tensor.

82 núcleos RT.

35,8 TFLOPs de potencia en FP32.

24 GB de GDDR6X a 19,5 GHz.

Bus de 384 bits.

TDP de 350 vatios.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 750 vatios.

2.-GeForce RTX 3080

Núcleo gráfico GA102 en 8 nm

8.704 shaders a 1.440 MHz-1.710 MHz.

272 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

272 núcleos tensor.

68 núcleos RT.

29,7 TFLOPs de potencia en FP32.

10 GB de GDDR6X a 19 GHz.

Bus de 320 bits.

TDP de 320 vatios.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 700 vatios.

3.-TITAN RTX

GPU TU102 fabricada en proceso de 12 nm.

4.608 shaders a 1,350 GHz-1,77 GHz modo normal y turbo.

288 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

576 núcleos ténsor.

72 núcleos RT.

16,31 TFLOPs de potencia en FP32.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

TDP de 280 vatios.

Dos conectores de alimentación de 8 pines y fuente de alimentación de 650 vatios.

4.-GeForce RTX 3070 Ti

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm.

6.144 shaders a 1.410 MHz-1.695 MHz.

192 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

192 núcleos tensor.

48 núcleos RT.

20,83 TFLOPs de potencia en FP32.

8 GB de GDDR6 a 16 GHz.

Bus de 256 bits.

TDP de 250 vatios.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 650 vatios.

5.-GeForce RTX 2080 Ti

Núcleo gráfico TU102 en proceso de 12 nm.

4.352 shaders a 1.350 MHz-1.545 MHz.

272 unidades de texturizado.

88 unidades de rasterizado.

544 núcleos ténsor.

68 núcleos RT.

13,45 TFLOPs de potencia en FP32.

Bus de 352 bits.

11 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

TDP de 250 vatios.

Necesita dos conectores de alimentación de 8 pines y una fuente de 650 vatios.

6.-GeForce RTX 3070

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm.

5.888 shaders a 1.500 MHz-1.725 MHz.

184 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

184 núcleos tensor.

46 núcleos RT.

19,9 TFLOPs de potencia en FP32.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Bus de 256 bits.

TDP de 220 vatios.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 600 vatios.

7.-GeForce RTX 2080 Super

Núcleo gráfico TU104 en 12 nm.

3.072 shaders a 1.650 MHz-1.815 MHz.

192 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

384 núcleos ténsor.

48 núcleos RT.

11,15 TFLOPs de potencia en FP32.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6 a 15,5 GHz.

TDP de 250 vatios.

Requiere un conector de 8 pines y otro de 6 pines, y una fuente de 600 vatios.

8.-GeForce RTX 3060 Ti

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm.

4.864 shaders a 1.410 MHz-1.665 MHz.

152 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

152 núcleos tensor.

38 núcleos RT.

16,2 TFLOPs de potencia en FP32.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Bus de 256 bits.

TDP de 200 vatios.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 550 vatios.

10.-GeForce RTX 2080

GPU TU104 fabricada en proceso de 12 nm.

2.944 shaders a 1.515 MHz-1.847 MHz, modo normal y turbo.

184 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

368 núcleos ténsor.

46 núcleos RT.

10 TFLOPs de potencia en FP32.

Bus de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

TDP de 215 vatios.

Requiere un conector de 8 pines y otro de 6 pines, y una fuente de 600 vatios.

10.-GeForce RTX 3060