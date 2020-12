Cómo arreglar una conexión Wi-Fi que no funciona

Tener una conexión Wi-Fi que no funciona puede ser muy frustrante, sobre todo cuando nos encontramos ante una situación que se repite de forma cíclica y no sabemos qué hacer exactamente para solucionarlo.

En la mayoría de los casos, una conexión Wi-Fi que no funciona adecuadamente suele tener una solución bastante sencilla, ya que normalmente se produce por errores o fallos menores que no necesitan de ningún tipo de acción o de configuración compleja. Esto quiere decir que, salvo contadas excepciones, podrás resolverlo por ti mismo, y sin esfuerzo.

Con todo, ten en cuenta que también hay ocasiones en las que una conexión Wi-Fi puede dejar de funcionar por razones ajenas a ti y a tu entorno, y que en esos casos no podrás hacer nada. Por ejemplo, cuando aquella no funciona por problemas derivados de nuestro proveedor. En estos casos, debes contactar directamente con tu proveedor.

En este artículo, vamos a compartir con vosotros una serie de recomendaciones sencillas y fáciles de poner en práctica que pueden ayudaros a hacer que vuestra conexión Wi-Fi vuelva a funcionar con total normalidad.

1.-Mi conexión Wi-Fi no funciona: reinicia el router, y tu PC

Es una de las maneras más sencillas, y también más efectivas, de resolver este tipo de problemas. Una conexión a Internet trabaja de forma constante, y esto puede hacer que, en algún momento, se produzcan errores menores que acaben quedando sin resolver, y que afecten de forma directa a nuestra conexión Wi-Fi, haciendo que deje de funcionar correctamente.

Si ves que tu conexión Wi-Fi no funciona, el primer paso que debes dar, por su sencillez y su efectividad, es reiniciar el router y el PC. Esto hará que esos errores que han quedado latentes desaparezcan, y todo volverá a la normalidad. Estos son los pasos que debes seguir:

Desconecta el router de la red eléctrica durante un minuto.

Antes de reconectar el router, reinicia el PC (o los dispositivos conectados al router).

Comprueba el estado de la conexión. Todo debería funcionar correctamente.

Ten en cuenta que al reiniciar el router todos los dispositivos conectados se quedarán temporalmente sin Internet, así que avisa a tu familia por si están haciendo algo importante.

2.-Mi conexión Wi-Fi no funciona: bandas y distancia

Si notas que tu conexión Wi-Fi no funciona solo en ciertos lugares de tu hogar, es probable que esto se deba a una zona muerta. Esto quiere decir que no es un problema de conexión en sí mismo, sino que se debe simplemente a que la señal no llega a los lugares más alejados, y tampoco a aquellos que están rodeados por más obstáculos.

Es muy fácil de comprobar. Salte de la zona en la que tu conexión Wi-Fi no funciona y ve acercándote gradualmente al router. Si notas que la conexión vuelve a funcionar según te vas acercando no hay más vuelta que darle, es un problema de alcance de la señal. Normalmente, la forma más efectiva de solucionarlo es utilizar un repetidor Wi-Fi o un PLC, pero también puedes seguir estos pasos si no quieres gastar dinero:

Mueve el router para acercarlo a las zonas donde no funciona tu conexión Wi-Fi. Colócalo en una posición elevada y libre de obstáculos.

Deja las puertas abiertas, y retira las fuentes de interferencias de la zona a donde quieras que llegue tu conexión Wi-Fi.

Conéctate a la banda de 2,4 GHz, que tiene un alcance mayor quela banda de 5 GHz. Es más lenta, pero al menos tendrás Internet.

3.-Mi conexión Wi-Fi no funciona: utiliza el solucionador de problemas

Hace unos años, el solucionador de problemas de Windows era una herramienta de utilidad dudosa. Doy fe de ello, ya que hasta la llegada de Windows 10 nunca logró un resultado positivo en todas las ocasiones que decidí darle una oportunidad.

Sin embargo, con Windows 10 esto cambió por completo. En una ocasión me ayudó a resolver un conflicto con el sonido, y en otras dos ocasiones a solucionar problemas de red. Si has probado los dos pasos anteriores y tu conexión Wi-Fi sigue sin funcionar, deberías darle una oportunidad al solucionador de problemas de Windows 10. Para ejecutarlo, solo tienes que seguir estos pasos:

Pulsa la tecla de Windows y escribe «Solución de Problemas». Entra en el primer resultado.

Elige «Conexiones a Internet» o «Adaptadores de Red» y deja que trabaje.

Si encuentra algún problema, el asistente lo solucionará de forma automática.

