Sony retira Cyberpunk 2077 de su tienda digital y ofrecerá la devolución de su precio en una decisión sin precedente, pero esperable ante la desastrosa versión de PS4.

El lanzamiento de Cyberpunk 2077 ha sido problemático en todas las plataformas, especialmente en las consolas de la anterior generación. Desde el estudio responsable del juego, CD Projekt, pidieron disculpas y anunciaron un programa de reembolsos para los usuarios que quisieran devolver el juego. Ahora, uno de los más grandes da un paso en ese sentido.

Ya conoces la situación. Cyberpunk 2077 era un juego esperadísimo después de lo logrado por CD Projekt con el magnífico The Witcher 3: Wild Hunt. Destinado a ser uno de los ‘juegos del año’, el desarrollador quiso abarcar demasiadas plataformas y el lanzamiento ha sido un fiasco. Ya te ofrecimos un completo análisis de situación cuya titular explicaba el problema, «la polémica de los juegos mal optimizados: cuando el problema es pedirle peras al olmo».

Y es que, amigo, los milagros no existen. Solo la tarjeta gráfica del PC que me permite visualizar contenidos para escribir esta entrada (y con la que estoy disfrutando un montón Cyberpunk 2077), cuesta el triple que una Xbox One o PS4. Aunque no está exenta de algunos bugs o glitches menores, la versión PC muestra un despliegue técnico impresionante y puede jugarse perfectamente a 1080p en PCs de rango medio. PS4 y Xbox One no dan la talla con este tipo de juegos, su rendimiento es terrible y simplemente estas versiones no deberían haber llegado al mercado.

Sony retira Cyberpunk 2077 de la PlayStation Store

Sony acaba de dar un paso que tiene pocos precedentes. Ha retirado el juego de su tienda digital PlayStation Store y ofrecerá un reembolso completo a los jugadores que así lo soliciten. El usuario también tendrá la opción de usar ese dinero como saldo para comprar otros juegos en la tienda.

La decisión afecta directamente a la versión de PS4 (la peor de todas las lanzadas) y también a aquellos que juegan en la PS5, donde funciona algo mejor, pero aún en modo de compatibilidad con versiones anteriores. Aunque CD Projekt promete seguir soportando la versión de PS4, ya ha lanzado parches menores y está preparando dos grandes actualizaciones que lanzará en enero y febrero, la decisión de Sony simplemente viene a decir que no confía en que el estudio arregle la situación.

Y ahora se espera la respuesta de Microsoft. El juego es casi igual de horrible en las Xbox One que en PS4, pero funciona mejor en las Xbox Series X | S. Eso sí, sin llegar nunca al nivel de la versión para PC aunque el estudio polaco lance 500 parches.

Las acciones de CD Projekt han caído la friolera de un 50% desde que se conocieron los problemas de este Cyberpunk 2077. Tiene margen porque el precio de sus acciones ha aumentado casi un 1.400% desde que lanzó The Witcher 3: Wild Hunt en 2015, pero indudablemente es un gran paso atrás. Una pena para un juego fabuloso… en PC.