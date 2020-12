Lista de juegos gratis de la Epic Games Store para Navidad

Hace unos días apareció una lista con los juegos gratis que la Epic Games Store iba a regalar, supuestamente, estas navidades. No nos hicimos eco de esa lista porque era demasiado buena para ser verdad, y hoy puedo decir que desde luego no nos falló el instinto, ya que hasta el momento nada de lo que vimos en dicha lista se ha cumplido.

Tras el lanzamiento del primero de los quince juegos gratis que regalará la Epic Games Store a lo largo de los próximos días apareció otra lista que ya acumula varios aciertos, y que ciertamente nos parece mucho más creíble que la anterior, aunque por desgracia también resulta mucho menos interesante, ya que no tiene títulos del mismo nivel, ni del mismo calado.

Con todo, el listado no está del todo mal. Hay algunos títulos que, aunque tienen unos años encima, siguen siendo muy atractivos, y la verdad es que al final tampoco podemos quejarnos, ya que son contenidos gratuitos que podremos conseguir sin esfuerzo, y que pasarán a ser nuestros para siempre, sin ningún tipo de compromiso ni de contrapartida.

A título personal, mis favoritos de esa lista son Alien: Isolation, Metro 2033, Torchlight II y el genial Inside. Muy recomendables, si no los tenéis todavía en vuestro catálogo deberíais haceros con ellos.

Bien, ¿y cómo puedo conseguir los juegos gratis de la Epic Games Store? Pues es muy fácil, tranquilo. Para ello solo necesitas contar con una cuenta en dicha tienda (si no la tienes puedes crearte una en cuestión de minutos). Entras en este enlace y reclamas el juego que estará disponible de forma gratuita cada día, sin más.

Recuerda que no tienes que asumir ningún tipo de compromiso, y que tampoco tienes que llevar a cabo ningún paso extraño. Todo se hace a través de la web oficial de la Epic Games Store, y una vez que hayas reclamado los juegos, estos pasarán a ser tuyos para siempre.

Además de los juegos gratis, la Epic Games Store también ha iniciado un periodo de rebajas navideñas con juegos a precios muy interesantes, y con cupones de descuento de hasta 10 euros. Si quieres ampliar tu colección de juegos no lo dudes, este puede ser un buen momento.

This got sent to me a few hours ago, I wasn’t sure if it’s real or not.

But now, as New ‘n’ Tasty leaked to come out today, this list is most likely true. Still take it as a grain of salt. I’ll give you more info where it’s from. pic.twitter.com/0vTNgMec3n

— jovanmunja (@jovanmunja) December 18, 2020