Después de un 2020 un tanto complicado para el gigante tecnológico, empezar 2021 con Intel Rocket Lake puede ser una buena manera de hacer borrón y cuenta nueva. O al menos así deben verlo ellos, puesto que con la hoja de ruta de Intel para esta nueva generación de procesadores, da la impresión de que alguien ha pisado el acelerador, para llegar lo antes posible. Y es que no es sorpresa que su llegada estaba prevista para el primer trimestre de 2021, esto ya te lo contamos hace unos meses, pero parece que no tienen previsto apurar el plazo en absoluto.

Esto es lo que se deduce de un tweet al que medios como Videocardz conceden credibilidad, y que muestra la planificación para Intel Rocket Lake. En dicho documento supuestamente filtrado vemos que la producción masiva se iniciaría entre la cuarta y la séptima semana de 2021, con algunas señales apuntando a que es más probable que las líneas de producción se pongan en marcha en enero que en febrero.

Esto, aunque la planificación original de la ruta señale a la duodécima semana (marzo) como RTS (Ready To Send) nos da que pensar, puesto que en realidad la distribución de las primeras unidades de los nuevos Intel Rocket Lake podría iniciarse, en realidad, en febrero, tan pronto como el volumen de chips producidos en una primera oleada ya permita realizar un primer envío. La flecha roja que señala a la izquierda solo hace referencia a RTS, no a producción, por lo que esta es la opción más probable.

Pese a que desconocemos la planificación del proceso de producción de los Intel Rocket Lake, cabe entender que Intel no se quedará corta en lo referido a líneas de producción dedicadas a los nuevos procesadores, por lo que tiene todo el sentido del mundo pensar que intentarán adelantar tanto como sea posible su llegada al mercado. Y es que no tendría demasiado sentido tener unidades listas desde finales de enero, pero aún así dejar pasar todo febrero y esperar a mitades de marzo para iniciar sus ventas.

En MuyComputer ya llevamos un tiempo contándote qué puedes esperar de los nuevos procesadores de Intel, desde su anuncio oficial hasta qué rendimiento podemos esperar de los mismos en base a las primeras filtraciones. Unos procesadores que llegan como respuesta de Intel a Zen 3 de AMD, a la nueva generación de consolas y a los primeros pasos de ARM en los sistemas de sobremesa y portátiles.

Entre los aspectos más destacables de Intel Rocket Lake se encuentra el esperado soporte de PCI Express 4.0, actualización a DMI 3.0 con enlace 8x (duplicando el actual 4x), gráficos integrados Intel Xe con soporte para HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a y Adaptative Sync, soporte nativo para Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4, USB 3.2 y Ethernet LAN 2.5Gb, e incremento de la frecuencia y la capacidad máxima de la memoria RAM.

