Windows 10 en Apple M1: Quizá Microsoft ya esté en ello

Desde el lanzamiento de los primeros Mac con Apple M1 una pregunta ha flotado en el ambiente: ¿Será posible ver correr Windows 10 en Apple M1? Recordemos que ARM no es, ni mucho menos, algo nuevo para los de Redmond. Muy al contrario, Windows 10 ARM ya suma unos cuantos años, su salto a sistemas de escritorio se empezó a plantear hace cinco años, no ha dudado en diseñar un SoC a medias con Qualcomm para su Surface Pro X y que, según hemos sabido recientemente, podrían estar trabajando en el diseño de nuevos chips basados en esta arquitectura.

En un primer momento, pudieron surgir dudas sobre si Apple estaría interesada en que se produjera este movimiento o, por el contrario, la idea de Windows 10 en Apple M1 no entraba en los planes de los de Cupertino. Sin embargo, todas las dudas a este respecto quedaron despejadas cuando Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software, dijo lo siguiente: «eso depende realmente de Microsoft». “Tenemos las tecnologías centrales para que hagan eso, para ejecutar su versión ARM de Windows, que a su vez, por supuesto, admite aplicaciones en modo x86.».

Es decir, que no existe limitación tecnológica para ello, y su afirmación continuó diciendo «Pero esa es una decisión que Microsoft tiene que tomar para obtener la licencia de esa tecnología, para que los usuarios la ejecuten en estas Mac. Pero las Mac son ciertamente muy capaces de hacerlo». Windows 10 en Apple M1 (y sus sucesores) es perfectamente factible. Con este comentario, Federighiy y Apple pusieron la pelota en el tejado de Microsoft.

Y si estábamos esperando la respuesta por parte de los de Redmond, hoy la hemos tenido (aunque sea indirecta) en un tweet de Omar Shahine, vicepresidente de OneDrive, SharePoint y Microsoft Lists. El tweet dice lo siguiente «¡Maldita sea, esto es increíble! Windows 10 ARM corriendo en MacBook Air M1. ¡Gran rendimiento y duración de la batería! ¡Gracias @ParallelsMac y @Microsoft por lanzar la compilación ARM de Windows!«. Y es que, aunque sea con software de por medio, ya se puede emplear Windows 10 en Apple M1.

Aunque, en primera instancia, pudiera parecer que en el mensaje simplemente agradece a Microsoft por la versión de Windows 10 para ARM y a Parallels por su software, ya son varias las voces que apuntan a que Microsoft ha colaborado con Parallels para hacer posible lo que vemos en el tweet. Es decir, que Microsoft sí que estaría trabajando para que Windows 10 en Apple M1 sea una realidad. Y si ha colaborado con Parallels, cuesta poco imaginar que también esté dando los pasos necesarios para que Windows 10 ARM pueda correr directamente (es decir, sin Parallels de por medio) en los ordenadores de Apple.

Y tendría todo el sentido que así fuera, más aún si tenemos en cuenta el esfuerzo que está haciendo Microsoft para llevar sus aplicaciones y servicios a la nueva arquitectura de Apple, y el reciente anuncio del soporte de aplicaciones x64 en Windows 10 ARM. Con todas estas señales, y aún sin ninguna confirmación oficial, podemos ser optimistas y pensar que Windows 10 en Apple M1 podría convertirse en una realidad en algún momento de 2021.

Dang this is amazing! Windows 10 ARM running on MacBook Air M1. Great performance and battery life! Thanks @ParallelsMac and @Microsoft for releasing the ARM build of Windows! pic.twitter.com/BR8vZhJV7V

— Omar Shahine 😷 (@OmarShahine) December 23, 2020