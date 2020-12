Tras los numerosos rumores sobre la posible llegada de dos nuevas tarjetas gráficas intermedias entre las las RTX 3080 de 10 GB y RTX 3090 de primera línea, parece que ASUS acaba de arrojar algo de luz tras haber listado los modelos ROG STRIX RTX 3080 TI 20GB GAMING y un ROG STRIX RTX 3080 TI Overclocked 20GB GAMING, junto con otros modelos interesantes como las ROG STRIX RTX 3060 12GB GAMING y ROG STRIX RTX 3060 Overclocked 12GB GAMING.

Por el momento estos cuatro modelos sólo han sido avistados en el sitio web de soporte técnico de la compañía, y no en entre los productos actualmente disponibles para compra. No obstante, dado que la gran mayoría de rumores apuntaba a una fecha de lanzamiento dentro de este mismo mes, no sería de extrañar que viésemos las primeras unidades disponibles durante las primeras semanas del nuevo año.

Sin todavía ningún detalle oficial, se espera que la nueva versión de la RTX 3080 Ti equipada con hasta 20 GB de VRAM, venga construida sobre la misma interfaz de memoria GDDR6X de 320 bits de ancho, sumando posiblemente el uso de dos chips de memoria de 8 Gbit por 32 bits ruta, el mismo método con el las RTX 3090 alcanzan los 24 GB (en su caso con un bus de memoria de 384 bits).

Por su parte, si bien las GeForce RTX 3060 de 12 GB también apuntan a utilizar un enfoque similar, parece que en este caso lo harán manteniendo el uso de una memoria GDDR6, que se espera que contenga solo 3840 núcleos CUDA en su chip GA106, y por lo tanto se quedará sin sombreado y sin potencia RT mucho antes de que se agote el conjunto de VRAM.

Así pues, una vez más las miradas están puestas ya en la cantidad de stock y métodos de distribución de las mismas, ya que los usuarios prevén un nuevo drama epopéyico.