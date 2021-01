Como cada año, Valve nos presenta los ya recurrentes premios Steam Awards, con un pequeño repaso de los que han sido los títulos más vendidos, más jugados, los mejor percibidos, y en general los que han sido los mejores juegos de 2020 seleccionados por la enorme comunidad de jugadores de su plataforma de juegos.

A diferencia de otros premios como los Game Awards, lo más curioso de los Steam Awards es que funcionan de una manera totalmente dependiente de los fans. Y es que mientras que la gran mayoría de premios anuales se centra en exponer un listado de títulos para que los usuarios seleccionen entre ellos, en el caso de Steam son los propios usuarios los que nominan a sus juegos favoritos de antemano para luego.

De esta manera, los usuarios pueden llegara votar incluso a juegos que hayan sido lanzados en años anteriores. Y es que tal y como nos mostró Among Us, no todos los juegos triunfan en un primer momento.

Así pues, cabe destacar que el propio sistema de estos premios ha sido diferente para este año, sustituyendo las cuatro categorías o niveles de premiados de anteriores años por tan sólo cinco finalistas y un único ganador absoluto para cada una. A continuación os dejamos los listados completos con los mejores juegos de 2020 de las 10 categorías, con los nombres de los ganadores en destacado.



Steam Awards 2020

Juego del año

Red Dead Redemption 2

Hades

DOOM Eternal

Fall Guys: Ultimate Knockout

Death Stranding

Juego VR del año

Half-Life: Alyx

Phasmophobia

The Room VR: A Dark Matter

Thief Simulator VR

Star Wars Squadrons

«Con amor y dedicación»

Counter-Strike: Global Offensive

Among Us

Terraria

The Witcher 3: Wild Hunt

No Man’s Sky

«Mejor con amigos»

Fall Guys: Ultimate Knockout

Sea of Thieves

Borderlands 3

Deep Rock Galactic

Risk of Rain 2

Jugabilidad más innovadora

Death Stranding

Control

Superliminal

Noita

Teardown

«Excelente juego rico en historias»

Red Dead Redemption 2

Detroit: Become Human

Mafia

Metro Exodus

Horizon Zero Dawn

Mejor juego que peor se te da

Apex Legends

Crusader Kings III

Ghostrunner

FIFA 21

GTFO

Estilo visual excepcional

Ori and the Will of the Wisps

Battlefield V

There is no game

Marvel’s Avengers

Black Mesa

Mejor banda sonora

DOOM Eternal

Halo: The Master Chief Collection

Helltaker

Need for Speed: Heat

Persona 4 Golden

«Siéntate y relájate»