Star Wars Battlefront 2, análisis PC

El nuevo título de la franquicia Star Wars ha llegado envuelto en una gran polémica por el asunto de las cajas de loot, pero dejaré estas consideraciones apartadas hasta el final. Creo que ya se está hablando suficiente y considero que es un tanto oportunista aprovecharse de la desgracia ajena como lo están haciendo determinadas compañías e individuos y que se está perdiendo perspectiva sobre el contenido del juego en si.

Campaña

La gran novedad de este título con respecto al anterior es la inclusión de una campaña individual que ya se reclamaba en el anterior título. La campaña en sí es entretenida, a pesar de ser corta. Es un poco genérica, y muy dada a utilizar recursos fáciles para contentar a los fans, a mi entender mal ejecutados y mal entendidos. La campaña es más entretenida que la de Battlefield 1 y está mejor orientada, pero en general creo que DICE no sabe hacer buenas campañas, y tampoco creo que se les pueda culpar de ello. La campaña no es un requisito indispensable cuando un juego está orientado claramente al multijugador y no me parece bien este reclamo de los fans por tener que incluir una campaña forzada sí o sí cuando son recursos que podrían destinarse a temas más importantes.

Graficos y Sonido

Gráficamente el juego es espectacular. El motor Frostbite es una de las grandes revelaciones de los últimos dos años. Es un motor que, no solo luce con una calidad espectacular de texturas, sino con un rendimiento envidiable y con unos requisitos bastante accesibles de hardware.

El sonido es algo para mi destacable en los dos títulos de Battlefront, no solo por la calidad sino por lo fielmente reproducidos que están con los de las películas y lo bien integrada que está la banda sonora. Disparar un blaster es tremendamente satisfactorio.

Multijugador

El plato fuerte del juego. El salto cualitativo tanto de forma como de ejecución con respecto al anterior título ha sido tremendo. Han sabido dar respuesta a las faltas que tenía el primero con la inclusión de cuatro clases diferentes con roles muy bien diferenciados: asalto para el combate cercano y más agresivo, apoyo para mantener posiciones y crear supresión, oficial como una clase orientada a dar apoyo de grupo y explorador como la clase de francotirador.

Esto se ve complementado además por una serie de soldados especiales, vehículos y héroes legendarios de las películas que se pueden desbloquear para jugar una vida con ellos a cambio de puntos que vas obteniendo durante la partida. Esto último es importante porque no solo me parece una forma estupenda de recompensar al jugador que lo está haciendo bien mediante un soldado especial o vehículo o héroe, sino que además es una buena solución al sistema de power ups que se recogen del suelo que tenía el anterior Battlefront que era totalmente aleatorio e injusto.

Han añadido nuevos modos de juego, como uno basado en peleas exclusivamente de héroes que si bien puede estar interesante al final el plato fuerte es el modo asalto. Éstas son partidas de 40 jugadores en los que un bando ataca, otro defiende y se basan en diferentes fases con diferentes tareas a cumplir. Estas tareas está bien pensadas porque no son lineales y a veces puede obligar al bando defensor a tener una actitud más agresiva o al atacante a tener una actitud más defensiva, por lo que las partidas no se sienten monótonas.

A parte de esto está el modo de batallas espaciales, que tienen una dinámica similar pero en batallas de cazas estelares. He disfrutado mucho jugando estás batallas, el sistema está muy bien implementado y es muy espectacular.

Conclusión

Me apena todo lo que ha pasado en torno a Battlefront 2, pero creo a su vez que es una reacción que la industria en general necesitaba, porque necesitan darse cuenta de que no todo vale y que los jugadores no somos estúpidos que aceptaremos pagar hasta por respirar solo porque sea un juego de Star Wars.

Pero quiero destacar “la industria en general”, porque vale que esta vez ha sido EA, y quizás por eso se ha armado tanto revuelo, pero me parece que es injusto acusar solo a EA cuando hay otra gente que lo hace. Me provocó verdadero malestar que CD Projeckt se aprovechase de la tormenta para sacar pecho y atacar a EA y darse un baño de masas mediante el descredito y una actitud un tanto matona. Principalmente porque considero que nunca sabes lo que te deparará el mañana, pero algo que considero inadmisible es que Blizzard intentase sumarse al carro y tomar posición cuando precisamente ellos han sido también investigados en Bélgica por las cajas de loot de Overwatch, a las cuales también han calificado de “casino temático”.

Battlefront 2 es un buen juego, es un juego que podría haber triunfado, que ha sabido mejorar como debía con respecto al primer título y con el que me he divertido y me divierto jugando, por eso me parece una pena que la avaricia haya acabado rompiendo el saco.