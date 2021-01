Un Windows 10X para competir con los Chromebook… ¿copiando a Chrome OS?

Son más que detalles: las convenciones del escritorio tradicional de PC han evolucionado más bien poco a lo largo de las últimas décadas. Todos los sistemas han incorporado novedades llamativas, muchas de las cuales han terminado en nada. Pero las ha habido que han ‘sentado cátedra’ y, por supuesto, todos copian de todos. Y por todos quiero decir todos: Windows, macOS, GNU/Linux, Chrome OS… Y Windows 10X, aun cuando todavía está en desarrollo.

Veamos como ejemplo los escritorios virtuales (no confundir con la virtualización de escritorios): se inventaron hace más de 30 años, pero apenas se popularizaron más allá de reductos e implementaciones defectuosas como la que llegó a ofrecer el clásico Amiga. En el escritorio -los diferentes entornos de escritorio, se entiende- Linux, sin embargo, son una funcionalidad típica desde principios de siglo. Apple los añadió algo más tarde a macOS y en Windows no estuvieron presentes de manera nativa hasta el lanzamiento de Windows 10.

Otras convenciones del escritorio son más longevas y comunes, como el panel con su reloj, la bandeja de sistema con los indicadores del hardware y las aplicaciones en segundo plano y el gestor de tareas, donde se sitúan las aplicaciones abiertas o ancladas, ahora ‘iconizadas’. Esto último también lo popularizó Apple, por cierto, y a día de hoy es la norma.

Lo que me lleva a escribir estas líneas, no obstante, surge de las capturas de Windows 10X que se revelaron hace un par de días, y es que si le cambias el tema de iconos lo que parece que uno está viendo no es Windows, sino Chrome OS. El mismo sistema con el que Microsoft espera competir contra el fenómeno Chromebook, que poco a poco ha ido comiéndole terreno en segmentos tan diversos como el de la educación o el profesional.

Ese es, básicamente, el esquema de escritorio que usa Chrome OS desde hace bastantes versiones ya, con el típico panel inferior de extremo a extremo y con el gestor de tareas situado en el mismo centro. ¿Por que hace Microsoft algo así? Porque es más eficiente, claro. Es más eficiente tener concentrado todo lo posible en un punto concreto, que por comodidad suele ser el centro de la pantalla, que estar con el ratón de arriba para abajo todo el rato.

Ahora bien, la captura de marras se ve rara, porque a diferencia de Chrome OS, que en el centro del panel sitúa el gestor de tareas, al extremo izquierdo el menú de aplicaciones y a la derecha la bandeja de sistema y el reloj, en el caso de Windows 10X el extremo izquierdo queda vacío. No tiene sentido práctico ninguno. Pero tampoco lo tiene del todo el diseño de Chrome OS.

Lo cual me da que pensar en las vueltas que le están dando tanto Microsoft como Google al tema, intentando que no se note el acercamiento a lo que Apple introdujo hace tanto tiempo y que funciona tan bien: su dock. Al fin y al cabo, si de lo que se trata es de facilitar el uso de los elementos del panel, ¿no sería lo suyo hacerlo bien y centrarlo todo, de manera que no queden esquinas vacías, que no haya que desplazarse hasta los extremos para acceder a tal o cual función?

Para los puntillosos: el dock de Mac solo contiene aplicaciones, es cierto, ya que la bandeja de sistema y otros elementos están en el panel superior. Un cambio en el paradigma clásico justificado por el menú global propio del escritorio. Sin embargo, ni Windows ni Chrome OS tienen menú global, por lo que aunarlo todo en un mismo panel es lo más sensato. Como lo ha hecho siempre Windows, pero al estilo de Mac.

Sobra decir que todavía se tiene que confirmar que lo visto sobre Windows 10X llegará tal y como está al gran público, pues es muy posible que no sea así y que haya más cambios en marcha. De hecho, podríamos encontrarnos con diferentes disposiciones según el dispositivo, a tenor de los objetivos de Microsoft no con Windows 10X, sino con Windows Core OS, que es donde está lo mollar. Habrá que verlo -y probarlo- para juzgar.