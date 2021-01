Ryzen 9 5900HX es uno de los nuevos microprocesadores de la serie Ryzen Mobile que AMD presentó la semana pasada. Los resultados de las primeras pruebas de rendimiento que nos llegan son excelentes. Aunque siempre hay que tomar con cautela los resultados de los benchmark, la última plataforma de AMD para portátiles apunta muy bien.

Ya valoramos en la cobertura del CES 2021 la gran cantidad de equipos nuevos que usaban las nuevas soluciones de AMD para el mercado de portátiles. Si en máquinas de sobremesa la compañía siempre ha tenido una gran presencia, en portátiles Intel mantenía un férreo control. La elección del fabricante es por tanto clave para impulsar una plataforma y por lo que hemos viendo en las presentaciones los Ryzen 5000 Mobile han sido muy bien acogidos.

Uno de los fabricantes que han adoptado estas soluciones ha sido ASUS. Y no es un fabricante menor teniendo en cuenta que es el que más portátiles para juegos vende y a ese segmento dirigió sus principales novedades. Uno de ellos fue el ASUS ROG Strix SCAR 17 G733 y sobre ese equipo se han realizado las pruebas que te ofrecemos.

Ryzen 9 5900HX: test

Es una CPU fabricada en procesos tecnológicos de 7 nm bajo la nueva arquitectura Zen 3 y la serie Cezanne. Tiene 8 núcleos y 16 hilos funcionando a un máximo de 4,6 GHz (modo turbo, un núcleo activo) e incluye 16 Mbytes de caché L3. Su TDP máximo es de 45 vatios.

El resultado del procesador en la prueba de subprocesos múltiples PassMark es impresionante: 24.039 puntos, una barrera que hasta ahora no había alcanzado ninguna otra CPU Mobile de consumo. La lista comparada muestra las diferencias con los desarrollos de Intel:

Si era previsible que en multi-núcleo el Ryzen 9 5900HX calificara muy arriba, resulta que también ha encabezado la clasificación de rendimiento en un solo subproceso. Las diferencias son menores que en el test anterior, pero puede sorprender que supere a un Core i9-10980HK también con multiplicador desbloqueado.

Muy buenas impresiones las de este Ryzen 9 5900HX, confirmación de que AMD ha hecho un buen trabajo y el usuario tendrá alternativas donde elegir. A destacar que AMD está comercializando un micro superior (5980HX) que debe ofrecer un rendimiento todavía superior.

Como siempre que hablamos de este tipo de pruebas y pensando en algunos comentarios de usuarios, vuelvo a hacer las consideraciones debidas si me lo permites. Tanto si favorecen a AMD como cuando lo hacen con Intel, los resultados de los benchmark son un punto de partida para valorar, situar y comparar un modelo particular, pero solo con los test sintéticos no puede declararse qué CPU es la «mejor» ya que eso depende de otros muchos factores. Y de la valoración por precio.