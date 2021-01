Doomsday Clock 2021, ¿Estamos más cerca del fin del mundo?

Doomsday Clock 2021 es la nueva edición del «reloj del juicio final». O lo que es lo mismo, la distancia temporal a la que la humanidad se encuentra del fin de mundo. El Grupo de Científicos Atómicos que manejan este reloj publicarán esta tarde sus estimaciones y teniendo en cuenta el desastroso 2020 que hemos vivido no hay buenas previsiones.

Por si no lo conoces, señalar que Doomsday Clock 2021 es un panel-boletín que se viene publicando año a año desde que fue ideado en 1945 por científicos de la Universidad de Chicago. Lamentablemente sabían de lo que hablaban, ya que habían ayudado a desarrollar las primeras armas atómicas bajo el Proyecto Manhattan que terminaron arrasando Hiroshima y Nagasaki.

Este reloj se ha convertido en un indicador universalmente reconocido del potencial de una catástrofe global. La posición actual la decide la Junta de Ciencia y seguridad del Bulletin of Atomic Scientists, un grupo sin ánimo de lucro que incluye científicos de prestigio y que cuenta con el asesoramiento de una decena de premios Nobel.

Es un buen recordatorio de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, las vulnerabilidades del ser humano y de las consecuencias que tienen sus acciones sobre el planeta. Puede sonar a ciencia ficción, pero conociendo las opiniones y acciones de algunos que se llaman «humanos», da miedo. Afortunadamente todavía tenemos tiempo y depende de nosotros revertir una situación actual preocupante.

Doomsday Clock 2021, ¿Estamos más cerca?

El reloj se adelanta y se atrasa cada año dependiendo de la situación planetaria y de la valoración de indicadores diversos que manejan los científicos. Cuando se publicó por primera vez en 1947, se fijó a las siete minutos para la medianoche. El escenario más optimista sucedió en 1991, el reloj marcó 17 minutos para la medianoche. El año pasado, el reloj del «juicio final» se situó a 100 segundos de la medianoche, lo más cerca que la humanidad ha estado nunca del fin del mundo.

Los investigadores alertaron de tres grandes problemas globales. Dos que se han convertido en existenciales, la guerra nuclear y el cambio climático, y otro que se ha añadido este siglo y que ha ido ganando posiciones, «una guerra de información cibernética que socava la capacidad de respuesta de la sociedad», según citaron. A pesar de las alertas, ninguno de ellos ha mejorado en 2020.

Cada vez peor en cambio climático

2020 ha cerrado como el año más caluroso de la historia desde que se llevan cálculos, descontando 2016 donde se estableció el pico máximo. La verdad es que ha aumentado la conciencia general de que es uno de los temas más graves a resolver y ello es positivo, pero no se han desarrollado planes concretos y acciones efectivas para revertir la situación.

El consenso abrumador de los autores en consonancia con la opinión de los científicos es que hemos sobrepasado un punto de inflexión crítico y que eran necesarios «cambios rápidos y de gran alcance». La catástrofe ambiental está teniendo consecuencias reales y terribles para los humanos y el resto de seres vivos del planeta y no estamos dando respuesta a esos desafíos.

No creemos que la valoración de los científicos en el Doomsday Clock 2021 mejore la situación. Hemos hecho muy poco o es insuficiente para frenar la mayor emergencia global humana.

La realidad nuclear sigue siendo preocupante

Los líderes mundiales no solo no han avanzado en los programas de desarme, si no que han roto e incumplido tratados ya comprometidos. Los conflictos políticos en relación con los programas nucleares de Irán y Corea del Norte siguen sin resolverse. Irán aumentó su arsenal de uranio poco enriquecido, aumentó sus niveles de enriquecimiento de uranio y agregó centrifugadoras nuevas y mejoradas, todo para expresar su frustración porque Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear conocido como el Plan Integral Conjunto de Acción.

«La cooperación entre Estados Unidos y Rusia en el control de armas y el desarme es casi inexistente», advirtieron los científicos el año pasado. La desaparición del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) se hizo oficial en 2019, y, como se predijo, Estados Unidos y Rusia han comenzado una nueva competencia para desarrollar y desplegar armas que el tratado había prohibido durante años anteriores.

Los «esfuerzos» de Estados Unidos y Corea del Norte hicieron pocos progresos en 2019 y visto con distancia, fue poco más que un ejercicio de marketing de dos tipos tan poco fiables como Donald Trump y Kim Jong-un. Y falta el gigante chino de la ecuación nuclear. Si China decide aumentar su arsenal para acercarse a EE.UU, y Rusia los cálculos de disuasión se complicarán y la situación nuclear será todavía más peligrosa.

Guerra de información y tecnologías disruptivas

Si la guerra nuclear y el cambio climático son las principales amenazas para el mundo físico, los investigadores ya advirtieron de otro gran problema en el ámbito digital, las desinformaciones y el uso inadecuado de tecnologías como la IA.

De la primera hemos tenido ración triple con la pandemia del COVID que nos ha tocado vivir y abordar la manipulación de la información, desinformaciones, medias verdades, fake news o negacionismos que rayan en lo absurdo es un desafío enorme en el mundo de hoy. Cuando la manipulación llega de líderes internacionales, la desconfianza se amplía en las instituciones gubernamentales que históricamente han proporcionado estabilidad y cohesión social y amenaza con socavar aún más la capacidad de los ciudadanos y los encargados de tomar decisiones para separar la verdad de la ficción.

Otro gran problema puede llegar de tecnologías como la Inteligencia Artificial. Los avances en este campo han sido impensables en los últimos años y la mayoría de campos de uso beneficiarán al ser humano. El problema son otros usos perniciosos, que algunos autores sitúan incluso por encima del problema nuclear y aseguran que terminará en una III gran guerra si no se regula adecuadamente y se prohíben programas como los robots soldado y otros tipos de armas que podrían tener un gran impacto, como los destructores autónomos no tripulados.

Y encima el COVID-19. No te vamos a recordar el año terrible producto de la pandemia y la emergencia sanitaria (y económica) mundial que seguimos sufriendo. No sabemos el impacto que tendrá en el reloj del Doomsday Clock 2021, pero no será positivo en ningún caso. Hay científicos que dicen que tendremos que acostumbrarnos a este tipo de epidemias globales porque se repetirán en el futuro. Como con todos los problemas anteriores, dependerá de nosotros estar más preparados.

Los responsables del Bulletin of Atomic Scientists publicarán esta tarde la situación del «reloj del juicio final». Actualizaremos esta entrada, pero no esperamos datos positivos por todo lo expuesto. Grandes desafíos nos esperan… Si quieres seguirlo transmitirán el anuncio en la página web thebulletin.org y en las redes sociales a las 10 am EST.