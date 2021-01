Se ha hecho esperar y aún lo hará un poco más, pero ya hay fecha de estreno definitiva para el «Snyder Cut» de Liga de la Justicia, que como es –o debería ser– de sobra conocido, no pasará por cines, sino que irá directa a las plataformas de vídeo bajo demanda de HBO. Entre otras cosas, porque la película ya tuvo su momento en la gran pantalla hace más de tres años.

En concreto, el «Snyder Cut» de Liga de la Justicia se estrenará el próximo 18 de marzo en HBO Max y HBO en el caso de España, donde la primera todavía no está disponible. Que lo estará, pero esa es otra historia. La que nos interesa ahora es la de los superhéroes de DC y que se hayan tenido en consideración los mercados en los que HBO Max aún no está presente, más si cabe con la misma fecha de estreno, es de agradecer.

Otra cosa es lo que dé de sí la revisión de Zack Snyder del filme que iba a dirigir originalmente, y que por desgraciadas circunstancias no pudo llevar a cabo. Porque los fans del director de 300 o Dawn of the Dead tienen muchas esperanzas puestas en que la vuelta de tuerca que le haya dado a Liga de la Justicia, a pesar de tratarse de la misma película… más o menos.

Y es que el «Snyder Cut» de Liga de la Justicia no se estrenará en VOD como una película más, sino en formato de miniserie de cuatro capítulos, por lo que lo más probable es que se intente aprovechar el tirón con una emisión semanal. Nada grave ni mucho menos extraño, habida cuenta de que se ha duplicado la duración de la historia hasta las cuatro horas.

¿Será el «Snyder Cut» de Liga de la Justicia el revulsivo necesario para enardecer a los fans? La película que hemos visto todos no está mal, pero no deja de ser un producto del montón. Además, Snyder no se ha dedicado solo a reintroducir escenas grabadas que quedaron fuera: ha regrabado, ha incluido nuevos personajes y extendido las tramas del resto, ha modificado el tratamiento del color, ha cambiado la banda sonora…