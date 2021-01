GeForce NOW en Chrome es la solución elegida por el gigante de las gráficas para extender su servicio de juegos por streaming a cuanta plataforma llegue el propio navegador. Así lo hizo en un principio con los Chromebook y así lo ha hecho ahora con Windows y macOS, sistemas en los que ya se puede disfrutar de la experiencia, por el momento, en fase beta.

Cabe recordar que aunque existen clientes oficiales para Windows y macOS, NVIDIA sigue trabajando para ofrecer su servicio de juegos por streaming mediante el navegador web y, por supuesto, el elegido no es otro que Chrome, con la excepción de los dispositivos móviles de Apple, donde la compañía californiana se ha saltado el odiado sablazo de la App Store del mismo modo que han hecho otros: ofreciendo el servicio únicamente vía aplicación web, en este caso, con soporte para Safari.

Yéndonos al plano general, sin embargo, Chrome es el que manda y, por consiguiente, impulsar el uso de GeForce NOW en Chrome era el camino lógico a seguir. Así, de los Chromebook pasamos a Windows y macOS y de estos se pasará, por ejemplo, a Linux, que para eso se trata de un navegador multiplataforma. Y lo mismo sucederá con Android, para el que también hay cliente nativo.

GeForce NOW en Chrome

Por ahora, no obstante, solo los usuarios de Windows y macOS pueden acceder a GeForce NOW en Chrome de manera oficial, sin olvidar que dicho soporte acaba de estrenarse en fase beta, por lo que los problemillas seguro que están ahí. NVIDIA, por lo tanto, sigue recomendando utilizar los clientes nativos. Pero ojo al término ‘oficial’, dado que lo único que significa es que se están centrando en pulir la experiencia para los dos sistemas de marras.

Es decir, cualquier otro sistema -Linux de escritorio, pero también Android- es susceptible de ejecutar GeForce NOW en Chrome, solo que en NVIDIA no garantizan el soporte ni se hacen responsables de la calidad que obtengan quienes lo intenten. De hecho, ya se podía acceder a GeForce NOW en Chrome modificando el agente de usuario (el identificador del navegador), pero los problemas eran bastante generalizados y no es un método que se recomiende para disfrutar el servicio plenamente.

Utilices el sistema que utilices, puedes probar GeForce NOW en Chrome en ese enlace, siempre y cuando cumplas con los requisitos de localización geográfica.

En otro orden de cosas, esta nueva versión de GeForce NOW trae otras novedades, incluyendo mejoras de usabilidad en la interfaz del servicio, así como soporte para los nuevos equipos M1 de Apple través del cliente nativo para macOS. Falta por ver cuándo ampliarán la compatibilidad de navegadores web más allá de Chrome, habida cuenta de que todos los derivados de Chromium gozan de la misma capacidad técnica.