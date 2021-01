Plague Inc: The Cure es la ‘expansión’ de Plague Inc: Evolved, uno de los juegos de estrategia casual más populares de los últimos tiempos por una buena razón: la pandemia provocada por el coronavirus que azota al mundo desde hace un año, y a la que este título indie parecía haberse adelantado antes incluso de la situación se descontrolase.

Plague Inc: Evolved se lanzó en 2016 con una buena acogida por el modelo de juego que proponía, el cual consiste básicamente en crear un virus con las condiciones idóneas para asolar a la humanidad. Tal cual. Pero no fue hasta 2020 cuando su popularidad estalló, impulsando sus ventas a un nivel que sus desarrolladores nunca hubiesen soñado.

Por supuesto, Plague Inc: Evolved no es más que un juego, pero la coyuntura actual lo elevó a las masas al punto de que sus creadores salieron al paso para señalar que no usa un modelo científico real. «Recomendamos que los jugadores obtengan su información directamente de las autoridades sanitarias locales y globales», tuvieron que advertir.

Ya a finales de marzo de 2020 y con la pandemia declarada a nivel mundial, Ndemic, el estudio que desarrolla Plague Inc: Evolved, entendió que la situación real se encaminaba al desastre y que lo de infectar con un virus a la humanidad dejaba de tener su gracia y anticiparon un cambio curioso al modo de juego: erradicar el virus, en vez de propagarlo.

Así nació Plague Inc: The Cure, donde el objetivo ya no es el mal, sino el bien: combatir una epidemia en ciernes con todas las herramientas a tu alcance. Y ojo, porque aunque el virus es el término dominante, la pandemia puede llegar también por una bacteria, un parásito, un hongo, un prion, un nanovirus y un arma biológica. Que no sea por alternativas para irnos al carajo.

Plague Inc: The Cure es un DLC de Plague Inc: Evolved, por lo que es preciso tener el primero para poder jugar al segundo, aunque este sale gratis por lo menos hasta que la pandemia de COVID-19 esté controlada en el mundo real. El juego se puede encontrar a la venta para PC (Windows, Mac, Linux), para consolas (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) y para móviles (iOS y Android, este último gratuito con pagos in-app).