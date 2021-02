Es oficial, Blizzard ha confirmado que la BlizzConline 2021 arrancará el 19 de febrero a las 23:00 horas (hora española), y se extenderá hasta el sábado 20 de febrero. Este evento servirá, además, para celebrar el 30 aniversario de la compañía estadounidense, lo que significa que tendrá un toque de pasado, presente y futuro bastante curioso.

Durante la BlizzConline 2021 habrá tiempo para recordar los lanzamientos más importantes que Blizzard ha acumulado en sus 30 años de historia, pero también veremos información sobre las novedades que la compañía tiene previsto lanzar a corto y medio plazo. No hay duda de que, en este sentido, Diablo IV es, sin duda, una de las más importantes.

Blizzard nos ha confirmado que durante el arranque de la BlizzConline 2021, que como dijimos tendrá lugar el 19 de febrero a las 23:00 horas, podremos ver un vídeo que ofrecerá, a modo de apertura del evento, un pequeño adelanto con los proyectos más importantes que la compañía tiene ahora mismo en desarrollo. Una vez terminado, podremos acceder a un total de seis canales temáticos que agruparán, de forma ordenada, diferentes títulos y proyectos. Una excelente idea, ya que así podremos encontrar de forma directa y clara a los contenidos que más nos interesen.

A partir de las 21:00 horas del 20 de febrero (hora española), tendremos a nuestra disposición varios canales diferentes donde empleados de Blizzard responderán de forma directa a las dudas de los jugadores, utilizando para ello una ronda clásica de preguntas y respuestas. Si por cualquier razón no pudieras asistir al evento en vivo, no te preocupes, todos los contenidos estarán disponibles posteriormente en diferido, lo que significa que podrás verlos sin problema.

Una BlizzConline 2021 pensada para todos

El idioma no será una barrera. La BlizzConline 2021 se ofrecerá en inglés, como cabía esperar, pero si no controlas el idioma de Shakespeare no pasa nada, podrás activar los subtítulos en un total de doce idiomas distintos, incluidos, como no podía ser de otra forma, el español de España y el español de latinoamérica. Puedes encontrar más información en la web oficial del evento.

Durante la BlizzConline 2021 podremos disfrutar de actividades especiales, y para celebrar su 30 aniversario, Blizzard ha lanzado una serie de packs con artículos conmemorativos que ya se pueden comprar en la tienda oficial de la compañía en Battle.net. Estos son los packs confirmados:

Pack esencial: incluye la mascota cría abisal tocada por la luna en World of Warcraft, la heroína Tracer y su montura OSV-03 Rogue en Heroes of the Storm, un icono de jugador y un grafiti en Overwatch (disponible próximamente), un conjunto de retratos en StarCraft (próximamente) y una mascota y un retrato en Diablo III, además de 10 sobres de cartas de Locura en la Feria de la Luna Negra para Hearthstone, 5 cajas de botín para Overwatch y un 15% de descuento en un pedido de la Blizzard Gear Store. Cuesta 19,99 euros.

incluye la mascota cría abisal tocada por la luna en World of Warcraft, la heroína Tracer y su montura OSV-03 Rogue en Heroes of the Storm, un icono de jugador y un grafiti en Overwatch (disponible próximamente), un conjunto de retratos en StarCraft (próximamente) y una mascota y un retrato en Diablo III, además de 10 sobres de cartas de Locura en la Feria de la Luna Negra para Hearthstone, 5 cajas de botín para Overwatch y un 15% de descuento en un pedido de la Blizzard Gear Store. Cuesta Pack heroico: este pack añade la montura de oso tormenta de nieve en World of Warcraft, el aspecto legendario Raynhardt en Overwatch (próximamente), una carta legendaria aleatoria del conjunto de Locura en la Feria de la Luna Negra de Hearthstone y unas alas cosméticas en Diablo III. Cuesta 39,99 euros.

este pack añade la montura de oso tormenta de nieve en World of Warcraft, el aspecto legendario Raynhardt en Overwatch (próximamente), una carta legendaria aleatoria del conjunto de Locura en la Feria de la Luna Negra de Hearthstone y unas alas cosméticas en Diablo III. Cuesta Pack épico: incluye todo lo que hemos visto en el pack heroico, más cinco sobres de cartas doradas de Locura en la Feria de la Luna Negra, tres cajas de botín doradas en Overwatch (con un objeto legendario garantizado cada una), 30 días de tiempo de juego en World of Warcraft y un conjunto de objetos de transfiguración en Diablo III. Cuesta 59,99 euros.