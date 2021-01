Corsair MM700 RGB: amplía el campo de juego

En ocasiones no prestamos la atención debida a elementos que, como la alfombrilla de ratón, tienen más importancia de la que le concedemos. Así, propuestas como esta Corsair MM700 RGB sirven, sin duda, para recordarnos que no deberíamos descuidar elementos que, en determinados contextos, pueden suponer una importante diferencia. Y lo cierto es que, dado el uso intensivo del ratón que hacemos la mayoría de los usuarios, la lista de dichos contextos es más amplia de lo que cabría pensar en un primer momento.

Pero, claro, para entender esta Corsarir MM700 RGB es necesario para muchos, en primer lugar, hacer un análisis de cómo empleamos habitualmente el PC o, para ser más exactos, el ratón. Tradicionalmente, la alfombrilla de ratón era algo a lo que apenas le dedicábamos atención. En algún caso la adquiríamos por cuestiones estéticas o como souvenir, y en otros muchos casos nos conformábamos con una obtenida como regalo en cualquier tipo de feria, evento, etcétera.

Sin embargo, desde hace ya muchos años, los profesionales del diseño han señalado la importancia de la alfombrilla, del material con el que está fabricada, su tamaño, la uniformidad de su superficie… múltiples aspectos que, cuando es necesario trabajar con precisión, terminan siendo muy importantes. Y es pensando en los usuarios que necesitan dicha precisión que nacen productos como la alfombrilla Corsair MM700 RGB.

Si esta referencia te resulta familiar es normal, puesto que hace ya unos meses probamos en profundidad a la predecesora del pad Corsair MM700 RGB, la alfombrilla 3XL MM500, también de Corsair, una alfombrilla de gran tamaño, tremendamente versátil y construida con una afinada selección de materiales, con el fin de ofrecer unas propiedades en lo referido al deslizamiento que están bastante por encima de lo que obtenemos con una alfombrilla normal.

Con el pad Corsair MM700 RGB, Corsair le da una vuelta de tuerca al concepto que ya avanzó con la MM500. El primero y más llamativo es, sin duda, su iluminación RGB dinámica de 360 grados (se extiende por todo el contorno de la alfombrilla) dividida en tres zonas, y que puede ser controlada directamente desde la alfombrilla, o a través de Corsair iCUE, el software del fabricante que permite controlar la iluminación LED de sus dispositivos y complementos. Para facilitar el ajuste de la iluminación a nuestro gusto, cuenta con doce perfiles de iluminación RGB preconfigurados y de acceso inmediato, con los controles de la alfombrilla.

Corsair MM700 RGB también es un hub USB

Otra interesante novedad de la Corsair MM700 RGB es que integra un hub con dos puertos USB, lo que hace más cómoda la conexión de dispositivos como unos auriculares o el ratón, especialmente si caja del PC no es especialmente accesible, así como si solemos cambiar de dispositivos en uso dependiendo de lo que estemos haciendo con el PC en cada momento. Para garantizar la velocidad de la conexión de los mismos, este pad se conecta al PC mediante un cable USB-C desmontable.

En cuanto a sus dimensiones, la Corsair MM700 RGB es algo más pequeña que la MM500 que, recordemos, es 3XL. Así, sus medidas son de 93 x 40 centímetros, frente a los 122 x 61 centímetros de su predecesora. Aún así su tamaño es más que suficiente para albergar un teclado o un ordenador portátil y, aún así, dejar espacio más que suficiente para poder emplear el ratón sin limitaciones. En lo referido a su grosor, crece un milímetro, alcanzando en este modelo los cuatro milímetros construidos con goma afelpada, que reduce el efecto de las superficies irregulares, y rematados con una superficie textil diseñada para facilitar el deslizamiento y reducir la fricción.

No hablamos, como puedes comprobar, de una alfombrilla cualquiera, Corsair MM700 RGB es un complemento diseñado para aquellos usuarios para los que la precisión es algo muy importante cuando emplean el ratón, y esto puede referirse a diseñadores, como mencionaba anteriormente, pero también a gamers, fotógrafos que retocan sus instantáneas y un largo etcétera. Y con el plus de la iluminación RGB, que es algo que hace algún tiempo resultaba sorprendente, pero que poco a poco ha ido ganando presencia, y a día de hoy ya es algo buscado por muchos usuarios (entre los que reconozco que me incluyo).

Corsair MM700 RGB ya está a la venta por un precio recomendado de 69,99 euros, puedes encontrar más información en la página web de Corsair.