Steam y PlayStation 5 llegan de manera oficial en China

Pese a contar con uno de los mercados más grandes del mundo, el gran hermetismo de China ha sido siempre una gran barrera para el sector de los videojuegos. Aunque recientemente vimos cómo los años de esfuerzo de Valve para tratar de llevar Steam a estos millones de usuarios comenzaban a dar sus frutos, con una primera asociación con Perfect World, y el lanzamiento oficial de su plataforma de juegos.

Sin embargo, esta versión «completa» de Steam parece haberse mantenido bajo las limitaciones ya adelantadas, ofreciendo apenas 40 títulos disponibles entre los que se incluían algunos de sus juegos más icónicos como Counter-Strike: Global Offensive o Dota 2. Y es que a diferencia de la versión global de la plataforma, esta versión de pruebas dependerá íntegramente de la aprobación de Perfect World para añadir cualquier juego, y así no infringir las severas leyes del gobierno chino.

Así pues, si bien la plataforma se mantiene sujeta a estas regulaciones, el lanzamiento oficial de su tienda brinda a los usuarios una mayor seguridad para realizar sus compras. Y es que hasta ahora jugadores habían optado por acceder al servicio con el cliente global de Steam, bajo el riesgo de que el acceso a éste podría ser cerrado en cualquier momento por el gobierno, perdiendo todos sus juegos.

Lo que no está claro ahora es si Valve ofrecerá algún tipo de migración para aquellos jugadores que hayan gastado dinero en la versión internacional de Steam, ya que como bien decíamos, la nueva plataforma oficial funciona de manera independiente al servicio normal de Valve. Además de los consiguientes problemas de que muchos de los juegos que estos hayan podido adquirir, posiblemente no sean compatibles con la nueva plataforma.

Sony China has confirmed that it plans to officially launch the PlayStation 5 in Mainland China during Q2 2021.

Tatsuo Eguchi, the president of SIE Shanghai and Soeda Takehito, the vice chairman, confirmed the new today in a special Chinese New Year greetings video. pic.twitter.com/nhFzbZQTGx

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 8, 2021