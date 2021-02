Si bien los problemas de las redes sociales con las «Fake News» se remontan bastante atrás en el tiempo, el COVID-19 y las vacunas para combatirlo han estado en el punto de mira. Es por eso por lo que por fin, tras su primera intervención para prohibir los anuncios falsos contrarios a las indicaciones de las organizaciones sanitarias, ahora Facebook por fin pasará también a actuar contra las teorías de conspiración falsas que apunten a desalentar sobre la vacunación.

Desde finales del año pasado, la compañía ya comenzó a eliminar publicaciones que contenían información errónea sobre la vacuna, incluidas afirmaciones falsas como que las vacunas COVID-19 contienen microchips, u otros contenidos que afirmaban que la vacuna se está probando en porciones de la población sin su consentimiento.

In the coming weeks we’ll be making it harder to find accounts in search that discourage people from getting vaccinated on Instagram. These changes won’t happen overnight, but will help keep our community safe and informed, especially as more claims around the vaccine emerge.

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) February 8, 2021