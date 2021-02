Ejecutar Android 10 en Nintendo Switch ya es posible de la mano de una nueva versión de SwitchRoot, el primer equipo que portó Android a la consola. Aunque no está soportada oficialmente (ni le guste a Nintendo), este tipo de características aumentan las posibilidades de uso y el atractivo de la máquina.

Nintendo Switch sigue ganando cuota de mercado por méritos propios y por el desastroso lanzamiento de la nueva generación de consolas de Sony y Microsoft. (Demasiado marketing y pocas unidades a la venta). La Switch comenzó despacio, pero lo cierto es que ha permitido a Nintendo pasar página de la Wii U (otro fiasco aunque por motivos distintos) como muestran los 80 millones de unidades vendidas hasta la fecha, superando en ventas a la 3DS y 2DS.

La verdad es que la consola de Nintendo juega en otra liga porque a la capacidad de juego en el escritorio o salón, su diseño y concepción permite juego en movilidad. La ejecución de este tipo de hacks con Android ofrece posibilidades añadidas, aplicaciones y juegos que por defecto no tiene la Switch. No es para todos los usuarios, pero para otra parte puede ser muy interesante.

Android 10 en Nintendo Switch

La versión es un desarrollo (no oficial) de la compilación LineageOS 17.1 creada para la NVIDIA SHIELD TV y promete mejorar el rendimiento, la gestión energética para aumentar la autonomía, el apartado de la conectividad, la experiencia de uso en general y el añadido de características como:

Android 10 basado en Lineage 17.1

Actualizaciones vía OTA.

Compatibilidad total con los Joy-Con y Pro Controller.

Modo de suspensión para ahorrar energía.

Compilación basada en Android TV.

Perfiles de ventilador optimizados para un funcionamiento más silencioso.

Soporte de base optimizado con escala de resolución.

Controlador del cargador reescrito para admitir puertos USB-PD y de terceros.

Controlador de pantalla táctil optimizado.

Perfiles de potencia reelaborados, más simples.

Controlador Wi-Fi mejorado.

Soporte de la aplicación remota Shield TV.

Soporte de accesorios Bluetooth mejorado.

Soporte de autorrotación.

Instalación más sencilla a través de la herramienta de particiones Hekate.

La ROM para correr Android 10 en Nintendo Switch se ofrece en dos versiones. Una compilación de tablet que ofrece una interfaz de usuario de Android estándar con soporte para todas las aplicaciones, y una compilación de Android TV que admite casos de uso acoplados y desacoplados, pero que tiene un soporte de aplicaciones más limitado. Se recomienda la primera para movilidad.

Entre los errores o limitaciones conocidos el desarrollador señala que los juegos creados para SHIELD (Half-Life 2, Tomb Raider, etc.) no son compatibles (sería genial que funcionaran), y es posible que el usuario note algunos tartamudeos con el audio de Bluetooth o que algunas apps Android no sean compatibles con el mando Joy-Con D-Pad. Por lo demás, todo parece funcionar.

Para instalar esta compilación, necesitarás una Nintendo Switch explotable por RCM, un cable USB Tipo-C, una tarjeta microSD de alta velocidad (formateada en FAT32) y un PC. Si ya tienes instalada la compilación de Android 8.1 Oreo anterior, asegúrate de hacer una copia de seguridad previa de la microSD porque se borrarán todos los datos. Después de instalar la nueva versión tendrás que actualizar lo típico, como las Google Apps o controladores si usas la versión del mando de Xbox.

Si tienes interés, en este hilo de XDA tienes la información necesaria, guía de flasheo y la descarga de la ROM.