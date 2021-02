Para competir con los procesadores Ryzen 5000 de AMD, basados en Zen 3, Intel ha bajado el precio de sus procesadores Core 10, y lo ha hecho de una manera tan agresiva que nos ha dejado muy sorprendidos.

Los que nos leéis habitualmente habréis podido ver que, en algunos casos, hemos empezado a recomendar los procesadores Core 10 porque, en ciertas gamas, han bajado tanto de precio que ahora sí ofrecen un valor interesante. Sin embargo, si introducimos en la ecuación el nivel de prestaciones que ofrecen la plataforma AM4 y la plataforma LGA1200 en sus niveles más económicos, nos daremos cuenta de que AMD sigue posicionando en un nivel superior.

No es difícil de explicar, una placa base AM4 con chipset B550 ofrece, por menos de 80 euros, soporte de memorias overclockeadas a un máximo de 5.000 MHz, compatibilidad total con los Ryzen serie 3000 y serie 5000, integra el estándar PCIE Gen4 y garantiza, además, una mayor vida útil, ya que en principio debería ser compatible con la próxima generación de procesadores Ryzen que lance AMD.

Por contra, una placa base con chipset B460 no soporta memorias overclockeadas a más de 2.666 MHz si montamos un Core i5 o inferior, y 2.993 MHz en el caso de que montemos un Core i7 o superior. No cuenta con el estándar PCIE Gen4, y encima no serán compatibles con los nuevos procesadores Intel Rocket Lake-S, lo que significa que su vida útil quedará limitada a una generación.

Teniendo todo eso en cuenta, y sabiendo que los procesadores Ryzen 5000 han superado a Intel tanto en rendimiento como en eficiencia, podemos entender por qué Intel ha bajado el precio de sus procesadores de una manera tan marcada, y en tan poco tiempo: porque es la única manera que tiene, ahora mismo, de competir de forma efectiva con AMD, y de limpiar el stock que ha ido acumulado. ¿Crees que exagero? Para nada, intenta comprar un Ryzen 9 5950X, y luego haz lo propio con un Core i9 10900K. Ahora dime, ¿cuál de los dos no estaba en stock?

Intel ha bajado el precio de sus Core 10: vemos los modelos más económicos

Esa bajada de precio se ha dejado notar en todas las gamas, de hecho recuerdo que, hasta hacer relativamente poco, el Core i9 10900K tenía un precio que superaba sin problemas los 600 euros, y ahora mismo podemos comprarlo por 499,90 euros.

Aunque es una rebaja importante, Intel bajado el precio, de forma más acusada, en sus procesadores Core 10 de gama media, y de gama media baja. Así, ahora podemos encontrar el Core i5 10600K por 229 euros, cuando a mediados del año pasado rondaba los 305 euros. Es una bajada importante, y gracias a ello se coloca como una excelente opción para montar un PC gaming potente con un presupuesto ajustado. El Core i5 10600KF está aún más barato, y se puede comprar por 199,90 euros.

Del mismo modo, Intel ha bajado el precio del Core i7 10700F, un procesador de 8 núcleos y 16 hilos con un alto nivel de rendimiento que ahora está disponible por 275,90 euros. Otros procesadores que han bajado bastante de precio son el Core i5 10400F, que tiene 6 núcleos y 12 hilos, y que cuesta 139,90 euros. Curiosamente, el Core i3 10100F ha subido de precio, ya que antes costaban 84,99 euros y ahora está en 94,99 euros. Esto tiene una explicación, y es que los Ryzen 3 3000 se han agotado, por lo que Intel no tiene competencia en ese nivel.

Confirmar que Intel ha bajado el precio de sus procesadores Core 10 a este nivel es un claro síntoma de la realidad que vive actualmente el sector de los procesadores de consumo general. Antes de la llegada de Zen 3, Intel podía presumir de tener el mayor rendimiento monohilo, pero con el lanzamiento de los Ryzen 5000 ya no tiene nada que le permita posicionar por encima de AMD, ni siquiera aspectos «secundarios» como el valor de la plataforma o la eficiencia.

Será interesante ver si con Rocket Lake-S la compañía logra recuperar, aunque sea por un margen muy ajustado, la corona del rendimiento monohilo, aunque creo que esta generación va a ser una especie de gama de transición, es decir, una línea que se limitará a llenar el sector hasta que llegue el auténtico plato fuerte de Intel, Alder Lake-S, con un diseño big.LITTLE y fabricada en proceso de 10 nm.