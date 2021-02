Confirmada desde hace ya casi un año, por fin tenemos los primeros detalles sobre el progreso de Sonic the Hedgehog 2, que se ha mostrado en un pequeño teaser para revelarnos cuál será su fecha de estreno.

Ya el año pasado Paramount Pictures y SEGA nos adelantaron algunas pistas sobre la secuela de esta película, revelando que Jeff Fowler seguirá en la dirección, y Pat Casey y Josh Miller como encargados principales del guión. Sin embargo, todavía seguimos sin conocer qué actores formarán parte del elenco de protagonistas, aunque en vista de cómo acabó la primera entrega, lo normal es esperar que volvamos a ver las caras de James Marsden (Tomb) y Jim Carrey (Dr. Robotnik).

Groundbreaking. Thought provoking. Extremely obvious. Presenting the official title of the #SonicMovie sequel: Sonic the Hedgehog 2! Catch #SonicMovie2 in theatres in 2022. pic.twitter.com/SlVk7fakp3

— Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 10, 2021