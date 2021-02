Es oficial, NVIDIA ha lanzado un plugin de la tecnología DLSS 2.0 en el Unreal Marketplace, un movimiento muy inteligente por parte de la compañía estadounidense, ya que esto facilita y simplifica la integración de dicha tecnología en juegos que utilicen el motor gráfico Unreal Engine 4.26.

La evolución que ha experimentado esta tecnología de NVIDIA ha sido muy curiosa, y creo que es necesario echarle un vistazo para entender mejor los avances que ha conseguido, y por qué se ha convertido en una de las soluciones más importantes del sector gráfico a día de hoy.

Cuando NVIDIA lanzó DLSS 1.0, generó muchas expectativas que, por desgracia, no se llegaron a cumplir. La base de dicha tecnología era la misma que la que vimos con el DLSS 2.0, pero no se aplicaba correctamente, y esto producía un resultado borroso y una pérdida de calidad de imagen demasiado grande que, encima, no se veía respaldada por un aumento de rendimiento notable.

NVIDIA DLSS 2.0 logró superar a la resolución nativa, y doblar el rendimiento

No hay mejor manera de describir el valor que marcó la llegada de la segunda versión de dicha tecnología de NVIDIA. El DLSS 2.0 utiliza algoritmos (inteligencia artificial) para construir una imagen de alta calidad partiendo de una resolución inferior a la nativa. Para ello, se combinan varias imágenes, elegidas cuidadosamente para conseguir el mejor resultado posible, y se aplica un proceso de reconstrucción que está muy por encima de cualquier técnica de reescalado actual.

DLSS 2.0 logró no ya igualar la calidad de imagen que ofrece la resolución nativa, sino que incluso ha llegado a superarla. Ya lo vimos en su momento cuando analizamos el funcionamiento de la tecnología DLSS 2.0 en Death Stranding, el resultado es increíble, pero este juego no es el único que hace un uso perfecto de dicha tecnología, también ocurre lo mismo en juegos como Control, Cyberpunk 2077 o Wolfenstein: Youngblood.

En sus orígenes, la tecnología DLSS fue planteada como una solución con la que compensar la pérdida de rendimiento que representaba el trazado de rayos. Como hemos dicho, la implementación original no fue nada buena, pero al final acabó cumpliendo con todas las expectativas tras su evolución a DLSS 2.0, y se ha convertido en algo más que una simple herramienta para compensar la pérdida de rendimiento que supone el trazado de rayos. Hoy por hoy, es una excelente opción para mejorar el rendimiento sin sacrificar calidad gráfica, y vale la pena incluso sin el trazado de rayos de por medio.

Para implementar el DLSS, los desarrolladores de juegos tenían que trabajar muy de cerca con NVIDIA, un problema que se superó parcialmente con el DLSS 2.0, y que ahora ha quedado totalmente solventado con la llegada del plugin al Unreal Marketplace. Es evidente que esto representa un importante paso adelante hacia la estandarización de esta tecnología, y que es solo cuestión de tiempo hasta que el número de juegos con soporte de DLSS 2.0 se multiplique exponencialmente.

Por si alguien no tiene claro todavía el valor que ofrece el DLSS 2.0, os recuerdo que, moviendo juegos en 4K, dicha tecnología permite a la RTX 3080 superar en más del doble el rendimiento de la RX 6800 XT. AMD, por su parte, sigue trabajando en una alternativa al DLSS 2.0, como vimos en su momento en este artículo.