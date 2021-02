Llegan las rebajas de Steam del Año Nuevo chino

Sin contar con el pequeño margen de las rebajas de Navidad, finalmente llegan las primeras rebajas de Steam del año, con motivo de la celebración del Año Nuevo chino. Disponibles des de hoy mismo a través de la tienda web de Steam, estas ofertas estarán disponibles hasta el próximo día 15 de febrero a las 19:00 (horario de la península española), por lo que contaremos con poco menos de semana para ampliar de nuevo nuestra biblioteca.

Comenzando por los juegos, podremos encontrar ofertas destacadas como Fall Guys, Cyberpunk 2077, Rust, Dead Redemption 2, así como franquicias como Divinity Original Sin, Dark Souls, Devil May Cry, Final Fantasy o Assassin’s Creed, entre muchas otras. Aunque si no eres de seguir tendencias y ninguno de ellos te termina de convencer, también podrás navegar a través del pequeño menú lateral de categorías (que aparecerá en la parte izquierda tras hacer un poco de scroll descendente por la página) que supondrán una buena ayuda para filtrar y reducir lo que estés buscando.

De igual manera, con motivo de evitaros bucear entre los miles de títulos rebajados, hemos creado un pequeño listado con algunas de las ofertas más interesantes destacadas por los propios jugadores entre las rebajas de Steam del Año Nuevo chino:

In celebration of the Lunar New Year, claim a free animated sticker each day of the Steam Lunar New Year Sale, featuring this year’s zodiac star: the Ox! 🐂🌕✨https://t.co/Pt6YbAl7L3#SteamLNY pic.twitter.com/JKGdMZIgmM

— Steam (@Steam) February 11, 2021