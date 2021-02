Poco a poco, pero parece que Google va afinando su estrategia con Stadia, si bien parece que todavía tiene algún problema en la gestión de la comunicación. Y esto es un problema mayor de lo que puede parecer, porque pese a ser un servicio muy interesante para diversos perfiles de usuario (aunque me consta que también tiene detractores), todavía no es todo lo conocido que debería y, por lo tanto, es posible que muchos potenciales clientes todavía no sepan de su sistema de funcionamiento.

Tampoco ha jugado a su favor el reciente anuncio de que Google va a cerrar los dos estudios que había puesto en funcionamiento para desarrollar títulos exclusivos para Stadia. Una decisión comprensible, pero que muchas personas interpretaron en términos de que la oferta de títulos de Stadia pudiera quedarse un poco floja. Más aún después de que, hace solo unos meses, se hiciera público que sus planes pasaban por añadir 400 títulos entre 2021 y 2022.

Las buenas noticias al respecto son que, pese a que ya no hablamos de desarrollos de sus propios estudios, o al menos no tantos como estaban previstos hace unos meses, el catálogo de Stadia va a seguir creciendo a corto y medio plazo, y que por lo tanto su apuesta por Stadia sigue siendo ambiciosa. Y es que como podemos leer en su blog oficial, Google añadirá más de 100 títulos al catálogo de Stadia a lo largo de este año, y ya sabemos nueve de estas novedades, junto con la fecha en la que debutarán algunos de ellos en la plataforma.

Por orden de llegada, el primero de los títulos que debutará en Stadia es Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition, una edición especial de la cuarta entrega de esta saga de plataformas en la que tienes que controlar a Shantae en el Reino de los Genios, donde tendrá que enfrentarse a una malvada criatura que acaba de escaparse. Estará disponible a partir del 23 de febrero.

El mismo día llegará también a Stadia Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut, una reedición del clásico de 2011 de la misma saga.

Pocos días después, el 2 de marzo, llegará It came from the space and ate our brains, un divertido y trepidante multijugador cooperativo en el que, a ritmo de una destacable banda sonora tecno, tendréis que enfrentaros a una plétora de extraterrestres malintencionados, para lo que contaréis tanto con armas como con poderes especiales y sorprendentes.

A mitades de marzo, el día 17, nos encontramos con el título más sonado de los anunciados: FIFA 21. El título por excelencia de EA Sports , y protagonista de no pocos cabreos en muchos de sus jugadores (quienes saben dicen que es capaz de poner de peor humor incluso que League of Legends). Poco hay que decir de este título que no sepas ya.

El 26 de marzo llegará a Stadia Kaze and the Wild Masks, un plataformas en la línea de los títulos de este estilo de la década de los 90, y en el que controlarás a Kaze en una aventura en la que tendrá que correr, saltar, nadar, volar, bucear… mientras recorres las Islas de Cristal y recopilas las Máscaras Salvajes para obtener nuevos poderes.



Ya el mes de abril, el día 23, será Judgement la novedad que llegará a Stadia. De los creadores de la saga Yakuza, aquí nos encontramos con la compleja historia de un abogado que, tras tocar fondo, intentará rehacerse adentrándose en los bajos fondos para investigar lo que allí ocurre.

Aún sin fecha prevista, los otros tres títulos anunciados por Stadia son Killer Queen Black, Street Power Football y Hellpoint. Una lista muy interesante, puesto que muestra que las conversaciones con otros estudios parecen ir muy bien, y que por lo tanto el catálogo seguirá creciendo a corto y medio plazo.