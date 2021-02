La pregunta es muy sencilla, de todas las que has probado, ¿cuál ha sido tu versión de Windows favorita? Si eres un usuario veterano, estoy seguro de que te habrás llenado de nostalgia al recordar la primera vez que interactuaste con dicho sistema operativo, y es probable que te cueste decantarte por una única versión ya que, al final, Microsoft ha rozado «el sobresaliente» con Windows en más de una ocasión.

Personalmente, empecé a trastear con ordenadores en la época del MS-DOS. Windows 95 fue la primera versión que utilicé, y me vino preinstalada en mi primer ordenador propio, un equipo que estaba basado en un Pentium a 133 MHz, contaba con 16 MB de RAM, montaba un HDD de 1,2 GB y tenía una modesta tarjeta gráfica SiS con 1 MB de memoria. Posteriormente lo actualicé a Windows 98, y también amplié mi equipo a 32 MB de RAM, y cambié la gráfica por una Virge 3DX con 4 MB de memoria.

En los años venideros, pude probar casi todas las versiones de Windows que fueron llegando al mercado, y la verdad es que tengo sensaciones enfrentadas a la hora de elegir cuál es mi versión de Windows favorita. Windows XP fue la que más me impactó por el cambio que marcó frente a las anteriores, Windows Vista fue, en general, la que menos me gustó, y Windows 7 fue, junto con Windows 10, una de mis favoritas.

Mi versión de Windows favorita: Windows 10

He tenido dudas, debo reconocerlo. Una parte de mi quería elegir a Windows 7, un sistema operativo que me acompañó durante muchos años, pero al final he optado por Windows 10 porque ha sido el único sistema operativo que no me ha dado, todavía, problemas de funcionamiento graves que me hayan obligado a tomar medidas serias (como formatear, por ejemplo).

También tengo que decir que la experiencia de uso que ofrece Windows 10 me parece, en general, muy buena. El sistema ha mejorado mucho frente a las anteriores, Windows 8.1 incluido, y a día de hoy creo que hay que utilizarlo muy mal y de forma extremadamente negligente para llegar al punto en el que deje de funcionar correctamente, y que sea necesario restaurar o formatear.

En términos de rendimiento, y de soporte de funciones avanzadas, tampoco tengo ninguna queja. Todas las actualizaciones, montajes y configuraciones que he hecho alrededor de dicho sistema operativo han funcionado a la perfección, y solo he tenido algunos problemas de sonido al actualizar, nada especialmente grave.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál es tu versión de Windows favorita? Nos leemos en los comentarios.