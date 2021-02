Que los navegadores como Microsoft Edge tienen cada día más presencia en nuestras vidas es indiscutible. Estemos en el trabajo, en casa, de viaje, incluso de vacaciones, raro es el día que no los empleamos en varios momentos del día. La principal razón de ello son, claro, los servicios online, que con el tiempo han ido creciendo en variedad de funciones de todos los ámbitos. Desde el correo electrónico del trabajo hasta los juegos online con GeForce NOW y Stadia, cada vez son menos las cosas que no podemos hacer con el navegador.

Y hoy tenemos un ejemplo más de ello, y uno que puede jugarle una mala pasada a la productividad, pero que personalmente me parece una maravilla. Y es que la tienda de complementos de Microsoft Edge ha estrenado una nueva colección de ocho extensiones, que harán las delicias de muchos nostálgicos, que recuerdan (recordamos) algunos de los juegos que nos robaron muchas horas en las décadas de los ochenta, noventa y principios de la primera de este siglo.

En concreto, estos son los ocho juegos, gratuitos todos, que podrás instalar en Microsoft Edge:

Pac-Man

Rompecabezas de búsqueda de palabras

Tetris

Cubo de Rubik

Snakes by Bluemods

Microsoft Solitaire Collection

Mario Kart 64

Conecta 4

Como puedes ver, la lista es de lo más variada, hay desde títulos como Conecta 4, que traslada el clásico juego de fichas para dos personas al PC, hasta Mario Kart 64, uno de los títulos más recordados de Nintendo y que, como se indica en la extensión, se ejecuta en un emulador de Nintendo 64.

En un rápido vistazo a la colección de juegos para Microsoft Edge, que puedes descargar aquí, los que más me han llamado la atención son la versión de Mario Kart 64, que no es sino la ROM del cartucho original para Nintendo 64, así como el Pac-Man, que me has trasladado directamente a la versión de recreativa en la que tantas monedas de cinco duros invertí en mi infancia.

La versión de Tetris descargable en Microsoft Edge permite el juego simultáneo de dos jugadores, y lo mismo ocurre con el Conecta 4. Y poco que decir de la colección de solitarios de Microsoft, una de las mejores y más accesibles opciones de ocio que han existido jamás, y que también puede ser descargada e instalada en Windows a través de Microsoft Store.

Quizá el que menos me ha convencido es la serpiente. Y no porque no me guste ese juego, en realidad fue una de las razones que me mantuvo como usuario de los móviles de Nokia durante muchos años, sino porque el funcionamiento de los controles no está demasiado afinado y, además, la interfaz tiene margen para mejorar.

Sea como fuere, el lanzamiento de esta colección puede atraer a muchos usuarios a probar Microsoft Edge por primera vez, y por lo tanto me parece un movimiento muy inteligente. Y no obstante, si quieres jugar con Microsoft Edge pero no quieres instalar extensiones, debes saber que al igual que Google Chrome tiene el juego del dinosaurio, si escribes Edge://surf en la barra de direcciones de Edge Chromium, te verás trasladado de repente a una competición surfera.