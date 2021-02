El ray tracing ha llegado para quedarse, de eso no hay duda. Las tarjetas gráficas de nueva generación que han lanzado tanto AMD como NVIDIA confirman esa realidad, aunque es cierto que cada una lo hace a su manera.

En el caso de AMD, la compañía de Sunnyvale ha implementado, por primera vez, hardware dedicado a acelerar ray tracing en sus Radeon RX 6000, y lo ha hecho siguiendo una aproximación curiosa, ya que dicho hardware se implementa en las unidades de textura, como vimos en su momento al analizar el SoC de Xbox Series X, y solo puede trabajar con cuatro operaciones de rayos o con cuatro operaciones de texturas por ciclo de reloj.

Por contra, NVIDIA ya tenía acumulada la experiencia que adquirió con Turing, una generación gráfica que fue la primera del sector en ofrecer hardware dedicado a acelerar trazado de rayos. Con Ampere, arquitectura utilizada en las RTX serie 30, la compañía ha mantenido el mismo enfoque que vimos en las RTX 20, lo que significa que por cada unidad SM tenemos un núcleo RT, que realiza, de forma independiente, la carga de trabajo relacionada con el cálculo de intersecciones y colisiones. Los núcleos tensor, por otro lado, aceleran el proceso de reducción de ruido.

¿No sabes qué es el ray tracing y cómo funciona? Pues no te preocupes, hace una semana publicamos un especial dedicado a este tema, donde os explicamos qué es el ray tracing y vimos todas sus claves, incluyendo desde sus diferentes aplicaciones prácticas hasta sus posibilidades de optimización a costa de reducir calidad gráfica. Si no tuviste la oportunidad de leerlo, ahora es un buen momento para echarle un vistazo.

Tarjetas gráficas y ray tracing: diferencias entre compatibilidad y aceleración por hardware

Antes de entrar a ver qué tarjetas gráficas soportan ray tracing es necesario tener claro algo muy importante, y es que hablar de soporte no es lo mismo que referirnos a la aceleración de ray tracing por hardware, es decir, un tarjeta gráfica puede soportar dicha tecnología, pero ser, en la práctica, incapaz de trabajar con ella de forma óptima por carecer de hardware dedicado.

Por ejemplo, una GTX 1660 Super soporta ray tracing, es compatible con dicha tecnología, y lo mismo ocurre con la Radeon RX 5700. Ambas son tarjetas gráficas que podrían trabajar con trazado de rayos, pero al carecer de hardware dedicado a acelerar la carga que representa dicha tecnología, el resultado es muy pobre, tanto que, por ejemplo, en Quake 2 RTX, la GTX 1660 Super no logra mantener 30 FPS estables en 720p y con calidad reducida salvo que activemos el escalado de resolución, lo que significa que puede caer por debajo de 1.280 x 720 píxeles.

Las tarjetas gráficas que cuentan con hardware dedicado para acelerar trazado de rayos no tienen ese problema, y son capaces de ofrecer resultados mucho mejores que aquellas que carecen de dicho hardware. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero lo repito, es una situación muy similar a lo que ocurrió cuando empezaron a llegar las primeras tarjetas gráficas con soporte de T&L (transformación e iluminación), aquellas que no tenían hardware dedicado podían ejecutarla por software, pero la pérdida de rendimiento era enorme.

Con todo, es importante tener en cuenta que el trazado de rayos es una tecnología muy exigente, y que incluso en tarjetas gráficas de alto rendimiento, y de última generación, tiene un impacto muy grande, tanto que puede reducir la tasa de fotogramas por segundo a la mitad, en muchos casos. El hardware dedicado acelera una parte del trabajo extra que supone el ray tracing, pero sigue representando una carga añadida que reduce el tiempo disponible para el renderizado de cada fotograma, y que al final se deja notar incluso al trabajar con tecnologías como DLSS 2.0.

El ray tracing se puede ejecutar de muchas formas, así que es una tecnología compatible con una gran variedad de tarjetas gráficas. Sin embargo, si nos limitamos a los estándares actuales, y a la aplicación de dicha tecnología al mundo de los videojuegos, que al fin y al cabo es lo que nos interesan, la lista de modelos oficialmente compatibles se reduce considerablemente, como vamos a ver a continuación.

Tarjetas gráficas NVIDIA compatibles con ray tracing

Sin aceleración por hardware

GeForce GTX 1060 de 6 GB.

GeForce GTX 1070 de 8 GB.

GeForce GTX 1070 Ti de 8 GB.

GeForce GTX 1080 de 8 GB.

GeForce GTX 1080 Ti de 11 GB.

NVIDIA TITAN X y TITAN XP.

GeForce GTX 1660.

GeForce GTX 1660 Super.

GeForce GTX 1660 Ti.

Con aceleración por hardware

GeForce RTX 2060.

GeForce RTX 2060 Super.

GeForce RTX 2070.

GeForce RTX 2070 Super.

GeForce RTX 2080.

GeForce RTX 2080 Super.

GeForce RTX 2080 Ti.

NVIDIA RTX Titan.

GeForce RTX 3060.

GeForce RTX 3060 Ti.

GeForce RTX 3070.

GeForce RTX 3080.

GeForce RTX 3090.

Tarjetas gráficas AMD compatibles con ray tracing

Sin aceleración por hardware

AMD no cuenta con tarjetas gráficas que soporten ray tracing sin incluir hardware dedicado. Con todo, hay una excepción, y es que en Crysis Remastered es posible activar el trazado de rayos en modelos anteriores a las RX 6000, debido a que dicha tecnología trabaja a nivel de software.

Con aceleración por hardware

AMD Radeon RX 6800.

AMD Radeon RX 6800 XT.

AMD Radeon RX 6900 XT.

Las próximas tarjetas gráficas que lanzará AMD, conocidas como Radeon RX 6700-6700 XT y RX 6600-600 XT, también contarán con hardware dedicado a acelerar el trazado de rayos.

¿Merece la pena comprar una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos?

La verdad es que es complicado dar una respuesta directa, simple y general. La verdad es que depende mucho de tus preferencias, y también de tu presupuesto. Ahora mismo, tanto NVIDIA como AMD han eliminado por completo las tarjetas gráficas sin hardware dedicado a trazado de rayos, pero todavía es posible comprar, de segunda mano, modelos dentro de las series GTX 10 y GTX 16, y también dentro de las líneas RX 5000 y anteriores de AMD.

El trazado de rayos marca, cuando se aplica correctamente, un enorme salto a nivel gráfico. Lo he probado en muchos juegos utilizando una RTX 2080 Super, y posteriormente con una RTX 3080, y sí, la diferencia es enorme. En juegos como Control, Cyberpunk 2077 y Metro Exodus, por ejemplo, esta tecnología realmente cambia la experiencia de juego, y añade una capa de realismo fantástica.

Sin embargo, hay otros títulos en los que el cambio es más sutil, y cuesta un poco más apreciar la mejora. Dicha mejora sigue siendo muy marcada cuando nos centramos en ella, pero queda en un segundo plano cuando empezamos a jugar. Shadow of the Tomb Raider, que aplica el trazado de rayos a sombras y oclusión ambiental, sería un buen ejemplo.

Personalmente, creo que el ray tracing vale la pena cuando se utiliza correctamente, y cuando podemos moverlo sin hacer grandes sacrificios a nivel de fluidez. Con esto en mente, si me preguntases si deberías comprar una tarjeta gráfica compatible con dicha tecnología te diría que sí, siempre que puedas permitirte un modelo que te ofrezca la potencia que necesitas para jugar de forma óptima con dicha tecnología activada, y manteniendo la resolución nativa de tu monitor.

Por ejemplo, imagina un usuario que tiene un presupuesto de 350 euros y quiere jugar en 4K. Con ese dinero, podría comprar una RTX 2060, una tarjeta gráfica que no es lo bastante potente como para mover juegos en calidades altas con trazado de rayos activo. En su caso, sería mejor buscar una Radeon RX 5700 XT de segunda mano.