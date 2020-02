La GSMA cancela el MWC 2020 por miedo al coronavirus

Hace unas horas os habíamos contado que la GSMA había celebrado una reunión de urgencia para barajar la posible cancelación del MWC 2020. Dicha reunión no había permitido llegar a un punto de acuerdo entre las partes implicadas, así que no hubo más remedio que finalizarla fijando un nuevo encuentro para el próximo viernes.

A pesar de todo sonaban campanas que apuntaban claramente a la cancelación del MWC 2020, y finalmente se ha confirmado. Como os hemos contado en MuyComputer Pro las numerosas bajas de gigantes tecnológicos en el evento, unidas al riesgo que representa el coronavirus de Wuhan, han llevado a la GSMA a tomar esta difícil decisión.

El MWC 2020 no se celebrará. Es importante tenerlo claro, no se trata de un aplazamiento ni de una suspensión, es una cancelación en toda regla. Todavía no está claro qué impacto tendrá en términos económicos, ni quién correrá con los gastos y con las indemnizaciones que habrá que pagar a las compañías que sí querían asistir, pero al no existir una alerta sanitaria declarada en España que justifique su suspensión es poco probable que las compañías aseguradoras decidan asumir el pago de las mismas.

La cancela el MWC 2020, confirma su apoyo a futuras ediciones

En su comunicado oficial la GSMA ha explicado:

«Hemos decidido cancelar por la preocupación global que ha generado el brote del coronavirus, por la preocupación relacionada con viajar y por otras circunstancias que hacen imposible que se pueda continuar con el evento […] Las administraciones respetan y entienden la decisión. Continuaremos trabajando con las autoridades locales al unísono y nos apoyaremos mutuamente para el Mobile World Congress 2021, y también para futuras ediciones.»

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, había mantenido su postura. Tiene claro que no existen razones ni un riesgo real para la salud pública que motivasen la necesidad de suspender el MWC 2020. Con todo, está claro que las ausencia de grandes empresas y la espantada final iba a dejar un evento vacío y carente de sentido, algo que unido al miedo general al coronavirus ha terminado por llevar a la GSMA a tomar la decisión más sensata posible: cancelar el evento.

Una mala noticia, pero como dijimos la mejor que podían tomar con el panorama actual. Antes de terminar debemos destacar que la GSMA ha aprovechar el comunicado para reiterar que ha llegado a punto de encuentro con las autoridades españolas, y que sigue comprometida con la celebración de futuras ediciones del MWC 2020 en Barcelona.