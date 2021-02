La serie Corsair MP600 Core representa una importante renovación del catálogo de unidades SSD de Corsair porque ha conseguido, en resumen, un objetivo clave: democratizar, por fin, la nueva generación de unidades de almacenamiento SSD, basadas en el estándar PCIE Gen4.

Hagamos un poco de memoria. Hasta hace poco, comprar una unidad SSD PCIE Gen4 suponía una inversión muy elevada. Con la llegada de las memorias QLC, y la cuidadosa implementación que ha hecho la compañía estadounidense en la serie Corsair MP600 Core, ese problema es cosa del pasado. Ahora podemos encontrar unidades de alta capacidad, con un buen rendimiento y una larga vida útil a precios que sí están al alcance del usuario medio.

Por ejemplo, el Corsair MP600 Core de 1 TB ofrece velocidades de lectura de hasta 4.700 MB/s, y alcanza velocidades de escritura de hasta 1.950 MB/s. Soporta hasta 225 TB de escritura, lo que significa que, si escribimos una media de 1 TB al mes, podríamos utilizarlo sin problema durante más de 19 años. Su precio es de 149,96 euros. He querido compartir con vosotros este dato para que olvidéis los prejuicios que circulan sobre las memorias QLC. Sí, tienen una vida útil inferior a las memorias TLC, pero son más económicas y mantienen un buen nivel de rendimiento.

Si nos vamos al modelo de 2 TB, las velocidades de lectura y escritura secuencial suben hasta los 4.950 MB/s y 3.700 MB/s, y los ciclos de escritura se elevan también hasta los 450 TB. Siguiendo el ejemplo anterior, tendríamos que escribir una media de 1 TB al mes durante casi 40 años para alcanzar el máximo de ciclos de escritura. Con el modelo de 4 TB, la velocidad de lectura secuencial se mantiene, pero la de escritura sube hasta los 3.800 MB/s. Soporta 900 TB de escritura, lo que significa que, manteniendo el ejemplo que hemos dado, podríamos utilizarlo durante 90 años sin problema.

El Corsair MP600 CORE de 2 TB tiene un precio de 324,99 euros, y el modelo de 4 TB cuesta 669,99 euros. Para un usuario medio, el modelo de 1 TB debería ser más que suficiente, aunque si os gusta tener varios juegos instalados de forma simultánea, lo ideal sería optar por el de 2 TB, un modelo que, precisamente, es el que hemos tenido la suerte de analizar.

Antes de empezar, queremos dar las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad del SSD Corsair MP600 Core en su versión de 2 TB, y por permitirnos trabajar sin prisa y con absoluta libertad. Sin más, empezamos, poneos cómodos, que hay mucho que leer.

Corsair MP600 Core, primer vistazo

El Corsair MP600 Core es, a grandes rasgos, una versión mejorada del Corsair MP400 que también tuve la oportunidad de analizar en su momento. Ambos parten de una misma base, la NAND Flash QLC, un tipo de memoria que permite almacenar cuatro bits por celda y que, como anticipamos, tiene una menor resistencia, comparada con la memoria TLC, a los ciclos de escritura. Sin embargo, como hemos visto, esto no es un problema real, ya que tenemos que escribir muchísimos terabytes al mes para que su vida útil pueda llegar a ser un factor limitante.

Ya conocemos ese punto en común que existe entre ambos, ahora toca ver las diferencias, y la verdad es que son muy marcadas. Los dos utilizan el formato M.2 y el protocolo NVME, pero el Corsair MP600 Core es compatible con el estándar PCIE Gen4, mientras que el Corsair MP400 está limitado al estándar PCIE Gen3. Esto se deja notar en las velocidades máximas de trabajo de cada modelo, aunque no es la única diferencia importante. La serie Corsair MP600 Core viene con un disipador integrado, que reduce las temperaturas de trabajo, y tiene una mayor resistencia a ciclos de escritura.

En términos de diseño, y de calidad de construcción, debo decir que el Corsair MP600 Core está al nivel de un producto premium. El disipador está perfectamente integrado, tiene las medidas apropiadas para no interferir en el correcto funcionamiento de ningún componente. Esto es importante, ya que si no te queda más opción que colocarlo debajo de una tarjeta gráfica, puedes estar tranquilo, no tendrás ningún problema.

Y hablando del disipador, está fabricado en aluminio, está dividido en secciones de distinto grosor, lo que evita que el calor se acumule en un bloque único y crea espacios que ayudan a mejorar la refrigeración, sobre todo cuando recibe un pequeño flujo de aire (el del interior del chasis es más que suficiente). El radiador también cubre la cara posterior del SSD, lo que contribuye a aportar una mayor solidez estructural.

El Corsair MP600 Core es, sin duda, un producto superior al Corsair MP400, tanto por rendimiento como por calidad de construcción, y también porque soporta el estándar PCIE Gen4. Tras este primer vistazo, estamos listos para entrar a ver sus características.

Especificaciones del Corsair MP600 Core de 2 TB

Unidad SSD PCIE Gen4 de alto rendimiento en formato M.2.

Utiliza memoria QLC apilada en 3D de Micron de 96 capas.

Monta una controladora Phison E16.

Cuenta con 2 GB de memoria LPDDR4 como caché (el modelo de 1 TB tiene 1 GB).

Alcanza hasta 4.950 MB/s y 3.700 MB/s en lectura y escritura secuencial (los modelos de 1 TB y de 4 TB registran valores de 4.700 MB/s-1.950 MB/s y 4.950 MB/s-3.950 MB/s, respectivamente).

Su rendimiento en lectura y escritura aleatoria 4K es de 380.000 IOPS y 580.000 IOPs, respectivamente (200.000-480.000 IOPs y 630.000-580.000 IOPS en los modelos de 1 TB y de 4 TB).

Resistencia a ciclos de escritura: 450 TB (225 y 900 TB en los modelos de 1 TB y de 4 TB).

Cinco años de garantía.

Precio por gigabyte: 0,158 euros.

Compatible con la herramienta SSD Toolbox Software.

Corsair MP600 Core: pruebas y rendimiento

El proceso de instalación del Corsair MP600 Core no tiene misterio, insertamos el SSD en una ranura M.2 y atornillamos, aunque en mi caso he tenido que prescindir del disipador que traía la placa base para poder instalarlo correctamente. Si os encontráis en la misma situación tranquilos, no tendréis problema.

Una vez terminado el proceso de instalación, nos toca configurar el SSD en Windows 10 y asignarle una letra de unidad. ¿No sabes hacerlo? Pues tranquilo, es muy fácil. Sigue estos pasos:

En la barra de tareas, hacemos clic derecho sobre el icono de Windows y entramos en la opción «Administrador de Discos».

Nos aparecerá una ventana emergente, selecciona la opción «GPT».

Ahora toca elegir la nueva unidad SSD que hemos instalado, el Corsair MP600 Core. Para ello, solo tenemos que irnos a la parte inferior de la ventana. Hacemos clic derecho en ella y elegimos «dar volumen simple».

Se inicia un asistente de configuración muy sencillo. Solo tenemos que seguir los pasos y elegir el formato de archivos NTFS.

Dejamos que se complete el proceso y listo, nos aparecerá identificada con la letra de unidad correspondiente.

Equipo de pruebas

Procesador Ryzen 7 5800X con ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,8 GHz-4,7 GHz.

Placa base GIGABYTE X570 Aorus Ultra.

32 GB de memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro SL a 3.200 MHz CL16 (cuatro módulos).

Sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite Capellix White.

Tarjeta gráfica RTX 3080 Founders Edition con 10 GB de GDDR6X.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair MP400 de 4 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP600 de 2 TB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium con certificación 80 Plus Titanio.

Entramos, sin más, a ver las pruebas de rendimiento. En CrystalDiskMark podemos ver que los resultados son muy buenos, y que encajan sin problema con los valores máximos que ha dado Corsair. En cuanto a las temperaturas de trabajo, debemos diferenciar dos valores, las que registramos con cargas de trabajo normales, y las que se obtienen al realizar una carga de trabajo intensiva, poco habitual y, por tanto, menos realista.

Así, al ejecutar juegos como Cyberpunk 2077 y DOOM Eternal, los valores medios de temperatura del Corsair MP600 Core se mantuvieron por debajo de los 60 grados. Sin embargo, al ejecutar cargas de trabajo pesadas y mantenerlas de forma sostenida, el Corsair MP600 Core alcanzó un pico de 68 grados. A pesar de todo, el rendimiento no se redujo en ningún momento, y no registré ningún problema de estabilidad. ¿Es un buen valor? Sí, ya que lo ideal es no pasar de 70 grados.

El resto de pruebas están en línea con lo que mostraba CrystalDiskMark, aunque obviamente encontramos pequeñas variaciones que son totalmente normales. Todas las pruebas que estáis viendo se realizaron de forma continuada, es decir, sin dejar un descanso entre una y otra. Mi objetivo era comprobar los valores de temperatura y ver si el calor llegaba a afectar de alguna forma al rendimiento. Salta a la vista que no fue así.

¿Y qué hay del rendimiento en juegos? Pues como habréis podido imaginar, el Corsair MP600 Core se deja notar, y mucho. Por ejemplo, en Cyberpunk 2077, los tiempos de carga se limitan a unos pocos segundos, y solo están presentes cuando cargamos una partida. El valor máximo que he registrado han sido cinco segundos desde el momento en el que cargo la partida y me aparece la opción de pulsar «espacio» para iniciar.

La experiencia de juego también se ve afectada de forma muy positiva por el Corsair MP600 Core, ya que no hay momentos de carga, y tampoco parones o tirones que puedan afectar a la experiencia de juego. Night City se va generando en tiempo real con total fluidez, y el resultado es fantástico. Con un disco duro, esto no sería posible.

En otros títulos, como DOOM Eternal, los tiempos de carga llegan casi a desaparecer. Cuando estaba realizando la comparativa entre el Ryzen 7 5800X y el Ryzen 7 1800X pude comprobar que el mapa de «Supernido Sangriento» se cargaba en apenas tres segundos. Es una pasada, ya que resulta casi instantáneo, y nos acerca cada vez más a la eliminación «virtual» de los tiempos de carga.

¿Y se nota diferencia frente a un SSD PCIE Gen3? Sí, la diferencia existe, pero debemos tener en cuenta que los juegos todavía no están optimizados para aprovechar de verdad un SSD PCIE de alto rendimiento, y por ello no son demasiado grandes. En la mayoría de los casos, la diferencia es de entre uno y dos segundos, pero esto debería empezar a cambiar cuando se complete la transición, de verdad, a la nueva generación.

Tened en cuenta que los desarrollos de juegos han estado lastrados por los lentos discos duros de PS4 y Xbox One, que rondan los 100 MB/s. El Corsair MP600 Core, por contra, alcanza los 4.950 MB/s, una cifra que no se puede aprovechar de verdad sin una optimización adecuada.

Notas finales: nueva generación para todos, sin renunciar a nada

El Corsair MP600 Core es un claro ejemplo de que es posible crear un SSD PCIE Gen4 manteniendo un precio razonable, y sin obligar al usuario a renunciar a nada. Su sistema de disipación pasiva cumple a la perfección, y mantiene unas temperaturas de trabajo lo bastante buenas como para evitar que se produzcan pérdidas de rendimiento o problemas de estabilidad.

Su rendimiento es bueno, y su coste por gigabyte es bastante apetecible, teniendo en cuenta que hablamos de un SSD de última generación compatible, como dijimos, con el estándar PCIE Gen4. Entiendo que el uso de memoria QLC es lo que más puede haceros dudar, pero como os he dicho anteriormente, sed realistas, superar el ciclo de vida de la unidad de 2 TB (450 TB) escribiendo un terabyte al mes (34 gigabytes diarios) os llevaría, exactamente, 38 años. Si escribís 2 TB al año (68 GB al día), necesitaríais 19 años.

Insisto en los números y en los tiempos de vida útil con ejemplos concretos de uso real porque creo que hay mucha desinformación en este sentido, y porque todavía algunos se empeñan en hacernos creer que es imprescindible utilizar unidades SSD con memorias MLC o TLC con ciclos de escritura de más de 1.000 TB. Según el ejemplo anterior, tardarías alrededor de 90 años en completar los ciclos de escritura de una unidad de con ese valor máximo. Sí, es absurdo, pero es imprescindible ponerlo en evidencia.

Mi conclusión es muy simple, el Corsair MP600 Core ofrece un valor sobresaliente en relación calidad-precio, tiene una fiabilidad más que suficiente para cubrir las necesidades de cualquier usuario, y es una de las mejores opciones que existen a día de hoy en el mercado si queremos dar el salto a la nueva generación sin tener que hacer una enorme inversión. Recomendable.