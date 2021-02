2022, con la llegada de Leyendas Pokémon: Arceus, puede ser por fin el año en el que se cumpla uno de los sueños más anhelados por los seguidores de Pokémon, y especialmente por aquellos que han disfrutado de la saga desde sus primeros títulos y han pasado de la infancia / adolescencia a la edad adulta acompañados del universo de criaturas más popular y conocido de la historia. 2022 será, si se mantienen los planes, el año que viene será un gran año para todos ellos.

2021, el año que vivimos peligrosamente, es un año especial para The Pokemon Company, y es que se cumplen nada menos que 25 años desde la llegada de estos pequeños pocket monsters (pues este es el origen de su nombre), con Pokémon Rojo y Verde. 25 años en los que Leyendas Pokémon: Arceus plantea, sin duda, la mayor y más interesante evolución de una serie de juegos basados precisamente en eso, en evoluciones.

Hace solo unas horas, en Pokemon Presents, la compañía nipona ha hecho dos anuncios, uno de ellos más que esperado, y un segundo que ha supuesto una sorpresa y una alegría. El primero es Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, remakes de los originales lanzados para Nintendo DS en 2007. Como decía, era algo esperado, y que sin duda va directo a la nostalgia de quienes jugaron los originales en Nintendo DS. Leyendas Pokémon: Arceus, sin embargo, nos ha pillado por sorpresa y ha generado unas enormes expectativas en toda la comunidad.

Lo que nos ha contado Nintendo en esta presentación es que Leyendas Pokémon: Arceus, que de momento se encuentra en desarrollo, llegará al mercado en algún momento de 2022, y que en esta ocasión las expectativas de un mundo abierto en el universo de Pokémon sí que se verán satisfechas. Y, por lo que podemos ver en el vídeo de presentación, parece que tanto la historia como el mapa se han inspirado claramente en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno de los mejores títulos de la historia de Nintendo.



No es mucho lo que sabemos todavía de Leyendas Pokémon: Arceus salvo, claro, que el legendario Arceus tendrá un rol importante en su trama, y que para iniciar tu aventura podrás optar por Cyndaquil, Oshawott y Rowlet. Además, la acción será en tiempo real, por lo que tendrás que estar preparado en cualquier momento para los enfrentamientos que puedan surgir y los pokémon que puedas encontrar en tus andanzas por el mapa.

Así, con Leyendas Pokémon: Arceus, los jugadores por fin podrán disfrutar de lo que parecía que iba a ofrecer el área silvestre de Pokémon Espada y Escudo. Todavía recuerdo la decepción de una parte importante de la comunidad, cuando comprobaron que lo que parecía ser un espacio abierto, en realidad no lo era tanto como cabía desear. Ahora, con perspectiva, tiene sentido pensar que fue un avance, por parte de The Pokemon Company, de lo que estaba por llegar.

La muestra más clara de que un mundo abierto como Leyendas Pokémon: Arceus era una demanda masiva, la tenemos en Pixelmon, un muy popular mod para Minecraft que permite combinar precisamente las propiedades de mundo abierto del juego de Mojang con el universo Pokémon, y del que es posible encontrar cientos y cientos de servidores de todos los tamaños. Afortunadamente, en algún momento del año que viene, la suma de Pokémon, Pixelmon y Zelda se convertirá en una realidad que, ya ha día de hoy, tiene a gran parte de la comunidad expectante y contando los días.