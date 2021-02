Los juegos exclusivos de consola se han mantenido, durante décadas, como uno de los grandes atractivos de este tipo de plataformas, pero con el paso del tiempo su papel se ha ido transformando hasta tal punto que cada vez es más complicado encontrar exclusivas reales, es decir, permanentes.

Microsoft fue una de las primeras en apostar por llevar a cabo lanzamiento parcial de los grandes exclusivos de Xbox en PC, y gracias a ello vimos la llegada de títulos tan importantes como Halo y Halo 2, y también Gears of Wars. Sin embargo, tuvimos que esperar hasta el lanzamiento de Xbox One para que la compañía de Redmond se decidiese a ampliar esa política, y al final ha acabado llevando casi todos los exclusivos de dicha consola a PC.

Sé que muchos me dirán que Microsoft tomó ese camino porque Xbox One perdió de forma clara la guerra de las consolas de la pasada generación, y que lanzar esos exclusivos de consola en Windows le permitía rentabilizar mejor los desarrollos y favorecía tanto a su sistema operativo como a su tienda de juegos y aplicaciones, pero al final lo importante es que esto fue positivo para los amantes de los videojuegos, entre los que obviamente me incluso.

Gracias a esa decisión, pude jugar a joyas como Gears of War 4, Gears V, Halo: The Master Chief Collection y muchos otros en PC, y espero poder hacerme con otros títulos, como Halo Infinite, en cuanto lleguen al mercado.

It’s confirmed! Horizon Zero Dawn Complete Edition is coming to PC 🏹

We’re excited that more players will be able to meet Aloy and explore the world of Horizon Zero Dawn this summer! https://t.co/Q1BknmCsQT

— Guerrilla (@Guerrilla) March 10, 2020