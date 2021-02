La publicidad es, a día de hoy, la columna alrededor de la que se vertebran los ingresos de Twitter. Y aunque de momento es un modelo rentable, resulta muy, muy peligroso, que todos o la inmensa mayoría de tus ingresos provengan de una misma fuente. Y es que cualquier cambio que pueda afectar a la misma, sea del tipo que sea, puede convertirse en un terremoto en las finanzas. La diversificación es, sin duda, un aspecto clave.

En Twitter son muy conscientes de ello y, en consecuencia, llevan bastante tiempo estudiando otras vías de monetización para la plataforma, y una que podría terminar por materializarse es la que, al menos de momento, se denomina «Super Follow«, según hemos podido saber por la información publicada por la propia compañía. El funcionamiento de este Super Follow, aunque seguramente todavía se tendrá que concretar, permitirá a los usuarios cobrar por el acceso a algunas de sus publicaciones.

Según este modelo, una persona que pretenda monetizar su presencia en Twitter podrá establecer una cuota mensual de 4,99 dólares (seguramente se traducirán en 4,99 euros en Europa), y a cambio del pago de la misma ofrecer acceso a tweets exclusivos y otros tipos de contenidos, así como a grupos privados (más adelante explicaré esto). Un modelo que recuerda mucho al que ha empleado YouTube para aplicar el modelo de suscripción que, a su vez, parece haber tomado prestado de Twitch.

Además, y también en la misma línea que los servicios que acabo de mencionar, Twitter también mostrará una insignia que reconoce el apoyo a la cuenta mediante el super follow. Lo que todavía no se sabe es qué porcentaje de la suscripción será para el autor de los mensajes y contenidos, y cuánto se quedará Twitter por la plataforma y la intermediación, ni si los usuarios podrán establecer otros precios para la suscripción, ya sean predeterminados o modificables por el usuario.

Key takeaways from today’s #TWTRAnalystDay below! Keep reading the thread & click the 8-K link for details: https://t.co/8NeZFj7HUR

— Twitter Investor Relations (@TwitterIR) February 25, 2021